Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı iddia edilen Selin Ciğerci, sessizliğini bozdu

Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'in evine gidip şiddet uygulayıp tehdit ettiği iddia edilen Selin Ciğerci, konuyla ilgili Instagram hesabından video yayınlayarak, "İftira atıyorlar markamı zedelemeye çalışıyorlar" dedi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını öne sürdü.