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Melisa Eliyeşil ve Faber'in varisi 166 yıllık şatoda evlendi

İşadamı Necmettin Eliyeşil’in kızı Melisa Eliyeşil ile Faber-Castell’in varisi Charles von Faber Castell Nürnberg yakınındaki Stein kasabasında evlendi.

28 Mayıs 2012 07:26

İşadamı Necmettin Eliyeşil’in kızı Melisa Eliyeşil (28) ile dünyaca ünlü kalem markası Faber-Castell’in vârisi Charles von Faber Castell (32) önceki gün Almanya’nın Nürnberg kenti yakınındaki Stein kasabasında evlendi.

Milliyet'in haberine göre, Almanya’nın soylu ailelerinin tam kadro katıldığı düğün Martin Luther Kilisesi’nde başladı. Daha sonra 250 konukla kaleye geçildi. Melissa Eliyeşil düğün alanına babasının kolunda geldi. “Çokkültürlü” düğünde Melisa Eliyeşil’in Kolombiyalı annesi Maria da düşünülerek Almanca, Türkçe ve İspanyolca şarkılar söylendi. Eliyeşil’in gelinliği Roberto Cavalli imzalıydı. Eliyeşil ile Charles von Faber Castell’in resmi nikâhı 30 Eylül 2011’de Stein kasabası nikâh dairesinde kıyılmıştı.

Faber-Castell ailesi, kalem fabrikasını kuran Kasper Faber’in torununun torunu ile Castell Kontluğu’nun bir üyesinin 1898’deki evliliğiyle kuruldu. Fabrikanın ardından zenginleşen aileye 1861’de Bavyera Prensliği tarafından Faber Baronu unvanı verildi.

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun kontluklarından olan Castel ailesi, Avrupa’da hüküm süren hanedanlar arasında sayılıyor. Bavyera’nın ilk prensinin soyundan gelen Kont Alexander Friedrich Lothar von Castell-Rüdenhausen 1989’da Faberlerin vârisi Barones Ottilie von Faber’le evlendi. Böylece Alexander’a Prens Luitpold tarafından Faber-Castell Kontu olarak yeni bir unvan verildi. Almanya’nın en zengin 353. ailesi olan Faber-Castell’in serveti yaklaşık 500 milyon euro.

 

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