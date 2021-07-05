Melisa Döngel'in, öz babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı!

Dedesi tarafından istismar edilen oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve arkadaşının babası tarafından istismara uğrayan Seray Kaya'dan sonra Melisa Döngel de, öz babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

"Bizim Hikâye", "Sen Çal Kapımı", "Elif" gibi dizilerde rol alan Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gören oyuncu, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada "Elmalı davası" etiketiyle büyük tepki gösterdi.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Babası cezaevine gönderildi

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Melisa Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.