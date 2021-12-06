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Melis Sezen’den ödül töreni konuşmasını tiye alan Tansu Dayan’ın videosuna: Kelebek etkisi

06 Aralık 2021 14:29

Taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu sefer de Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki konuşmasını tiye aldı. Melis Sezen ise Dayan'ın videosuna yorum yaparak "Kelebek etkisi" dedi.

Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Melis Sezen, konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" dedi. Sezen'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Müge Anlı'nın taklitlerini yaparak sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Tansu Dayan, Melis Sezen'in gündem olan konuşmasını tiye aldı.

Melis Sezen de videonun altına "Kelebek etkisi" diyerek kahkaha emojileri koydu.

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