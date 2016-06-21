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Kültür-Sanat

Melike İpek Yalova, Roma'daki film festivalini İtalyanca sunacak

Festivalin bu yıl ki "Onur Ödülü", Şener Şen'e verilecek

21 Haziran 2016 11:53

İtalya'da 30 Haziran - 03 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek  ‘5’inci Roma Türk Film Festivali’nin sunucusu bu yıl Melike İpek Yalova olacak. Yalova, festivali İtalyanca sunacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; Roma'nın ünlü Villa Borgeshe Bahçeleri içindeki Casa Del Cinema salonlarında gerçekleştirilecek festivalde, Melike İpek Yalova, gala gecesini İtalyanca olarak sunacak.

Festivalin bu yıl ki "Onur Ödülü", Şener Şen'e verilecek. Festivalde sanatçının, yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Muhsin Bey filmi İtalyan sinema seyircisi ile buluşacak.

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Melike İpekfestivalKültür ve Turizm BakanlığıRoma

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