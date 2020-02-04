Melike Canlı'yı, 6 yıldır tehdit ve taciz ettiği ileri sürülen Tuncay Kaltar'a 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi!

Melike Canlı'ın 4 ay birliktelik yaşadıktan sonra tehdit ve tacizlerine maruz kaldığı gerekçesiyle 10 defa polise şikayet ettiği ve 10 defa da hakkında suç duyurusunda bulunduğu Tuncay Kaltar'ın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması görüldü. Kaltar hakkında "tehdit"ten 8 ay, "cinsel taciz"den 1 yıl 6 ay, "kişinin yakınlarıyla sükununu bozmak" suçundan 8 ay olmak üzere toplam 2 yıl 10 ay hapis cezası verdi

Diyarbakır 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Tuncay Kaltar hazır bulundu. Rosa Kadın Derneği üyeleri, Baro Kadın Hakları Merkezi avukatları, Melike ve yakınları da duruşmaya katıldı. Mahkeme, "özel yaşam" gerekçesiyle duruşmayı izlemek isteyenlere "kısıtlılık" kararı getirdi.

Tanıkların dinlenilmesi talebine ret

Duruşmada söz alan Canlı’nın avukatlarında Elif Tirenç İpek Ulaş, tanıkların dinlenmesini talep etti. Ancak, talep açık delil olduğu gerekçesiyle reddedildi. Canlı’nın avukatlarından Semra Balyan da, Canlı’nın 6 yıldır sistematik bir şekilde tehdit edildiğini ve cinsel taciz içerikli mesajlar aldığını belirterek, sanık Kaltar’ın tutuklanmasını ve üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Tuncay Kaltar ise suçlamaları reddederek, hakkında çıkan haberlerle kendisinin teşhir edildiğini savundu.

"6 yıldır beni tehdit ediyor"

Ardından konuşan Canlı ise, Kaltar’ın 6 yıldır hem kendisini hem ailesini hem de nişanlısını tehdit ettiğini belirtti. Canlı, şunları dile getirdi:

“Ben 6 yıldır bu adam tarafından ölümle tehdit ediliyorum. Ailem ölümle tehdit ediliyor. Sürekli farklı numaralardan bana ve yakınlarıma ulaşıyor. Abimin adına sahte hesaplar açarak, tüm aileme benimle ilgili mesajlar gönderdi. Fotoğraflarımı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, özel hayatımı hiçe saydı. Tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Ne benim ne de ailemin can güvenliği yok.”

2 yıl 10 ay hapis cezası

Daha sonra kararını açıklayana mahkeme, Kaltar hakkında "tehdit"ten 8 ay, "cinsel taciz"den 1 yıl 6 ay, "kişinin yakınlarıyla sükununu bozmak" suçundan 8 ay olmak üzere toplam 2 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, kararında “iyi hal indirimi” uygulamadı.

Mahkeme, Kaltar’ın tutuklanma talebini ise reddetti. (MA)