6 yıldır bir erkek tarafından tehdit ve taciz edilen kadın: Mahkeme öldürülmemi bekliyor

Tuncay Kaltar isimli erkek tarafından 6 yıldır tehditler alan ve taciz edilen Melike Canlı, 10 kez karakola, 10 kez de savcılığa başvurdu. Açılan ilk dava “takipsizlik”, ikincisi ise 8 ay hapisle sonuçlanırken, Canlı, kadın kurumlarına çağrıda bulunarak, “Sanırım mahkeme öldürülmemi bekliyor” dedi.

İzmir’de yaşadığı sırada gördüğü psikolojik şiddet ve uğradığı tacizlere dayanamayıp Diyarbakır’a yerleşen 28 yaşındaki Melike Canlı, şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını belirterek, kadın kurumlarından yardım istedi. Melike Canlı, kendisini taciz eden ve sürekli tehditlerine maruz kaldığı 3 çocuk babası evli Tuncay Kaltar’ı (42) 10 defa karakola, 10 defa da savcılığa şikayet etmesine rağmen, kişinin cezalandırılmaması nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü anlattı. Kaltar’ın evli olduğunu öğrendikten sonra 2014 yılında başladığı ilişkiyi bir süre sonra bitirdiğini ifade eden Canlı, o günden bu yana tehdit ve tacizlerin kesilmediğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Gaziemir Seydiköy Spor Kulübü bünyesinde kurulan Bayanlar Futbol Takımı’nın başkanlığı yapan Kaltar, tacizle gündeme gelmesi üzerine başkanlığı 2 yıl süreyle düşürüldü.

Kaltar’ın tacizleri nedeniyle ailesinden şiddet gördüğünü ve şu an nişanlısının ve nişanlısının ailesinin ölümle tehdit edildiğini belirten Melike Canlı, 4 Şubat’ta görülecek mahkemede Kaltar’ın cezalandırılmaması halinde daha da cesaretleneceğini söyledi.

İzmir'de Diyarbakır'a taşındı

Son 6 yıldır Kaltar tarafından taciz edildiğini, tacizlerin ölüm tehditlerine döndüğünü vurgulayan Canlı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Ondan ayrıldım. İş yerinde çalışırken tüm evraklarım çekmecemdeydi. Diplomam, pasaportum. Hepsine el koymuştu. Gaziemir ilçesi polis karakoluna gidip polisler eşliğinde evraklarımı aldım. Orada ilk şikâyetimi yaptım. 2014 yılında ilk mahkememiz görüldü. 5 aylık görüşmemizi dikkate alan mahkeme, beni sürekli taciz etmesini, tehdit etmesini dikkate almadı. Mahkemeden bir sonuç çıkmadı. Takipsizlik verildi. 2015 yılında İzmir’den ayrılıp, Bergama’ya gittim. Bergama’ya geldi. Bergama’da onu şikâyet ettim. Gelip ailemi tehdit ediyor, ona dönmemi istiyordu. Artık olacak gibi değildi. İzmir’de de şikayet ettim. Aileme bir zarar gelir diye birlikte Diyarbakır’a göç ettik” dedi.

8 ay hapis cezası

Canlı’nın suç duyurusu üzerine Kaltar hakkında İzmir’de açılan ikinci bir davada ise mahkeme heyeti, Kaltar’a 8 ay hapis cezası verdi, ancak taciz ve tehditlerin devam ettiği belirtildi. Diyarbakır’a yerleştikten sonra Kaltar’ın bu sefer telefon ve sosyal medya üzerinden tacizlerinin devam ettiğini ifade eden Canlı, Diyarbakır Adliyesi’ne gidip Kalter hakkında suç duyurusunda bulundu.

20'den fazla şikâyet

“Her şikâyetimde süreç yavaş işliyordu. Duruşma tarihi 2 ay sonra olarak belirleniyordu. Bu süre içinde beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Her şikayetimden sonra ya ‘Kovuşturmaya yer yok’ ya da 5 yıl içinde aynı suçu işlemesi durumunda ceza verileceği yazıyordu. Ancak aynı suçu defalarca işledi. 20’den fazla şikayetim oldu” diye belirten Canlı, son olarak mahkemenin koruma kararı verdiğini söyledi. Mahkemenin 1 aylık koruma kararı verdiğini belirten Canlı, Kaltar’ın cinsel içerikli mesajlarının devam ettiğini ve bu mesajlara benzer mesajları da ailesine ve nişanlısına da attığını ifade etti.

"Bir umudum var"

Bir buçuk ay önce Diyarbakır Adliyesi’ne gidip tekrar şikayette bulunan Canlı, mahkemenin bir aylık koruma kararı verdiğini, bu süre zarfında açılan davada 2 kez duruşmanın ertelendiğini, son duruşmanın 4 Şubat olarak belirlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Elimde sayısız ses kaydı, tehdit mesajları olmasına rağmen bir sonuç çıkmıyor. Beni de dolaylı olarak ölümle tehdit ediyor. Tehditleri, ‘sen evlenirsen başına gelecekleri kendin belirlemiş olursun. Sonucuna katlanırsın’ şeklinde. Açık açık seni öldürürüm demiyor. Sanırım mahkeme öldürülmemi bekliyor. Nişanlımdan tutun anneme, babama, abime hakaretler ve tehditler devam ediyor. Düne kadar bir umudum yoktu. Şimdi kadınlar beni sahiplenir diye bir umudum oluştu.”

"Hırpalandım, dışlandım"

Yaşadıklarının hayatını nasıl etkilediğini anlatan Canlı, tek isteğinin Kaltar’ın tacizlerinden bir an önce kurtulmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Okulumu bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteler arası geçiş yapacaktım. Sınav günü sınavlara gidemedim. İzmir’de doğup büyüdüm. Yaşadığım kenti terk ettim. Üniversite mezunu olmama rağmen, şu an bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Bunlar benden hem maddi hem manevi çok şey götürdü. Bir de toplumda da çok farklı tepkiler gördüm. ‘Namusumuzu kirlettin’ gözüyle baktılar. Ailem tarafından da hırpalandım, çevrem tarafından da dışlandım.” Canlı, Kaltar’ın kendisine ve nişanlısına gönderdiği tehdit mesajlarını tek tek göstererek, ölüm tehdidi içeren ses kayıtlarını da paylaştı.

Aileye ve nişanlıya ölüm tehditleri

Canlı’nın nişanlısına gönderilen bir ses kaydında şunlar söyleniyor: “Zamansız öten horozun kafasını koparırlar. Seninle konuşan o dudaklar var ya, bilseydim bu duruma geleceğini, ben o dudakları ısırır koparır atardım. Ya da ben onu buraya getirdiğimde bilseydim bunların olacağını, ben onu uçaktan atardım. Benimle seninle olan davadan kimse seni kurtaramaz. Seni bu saatten sonra kimse kurtaramaz. Sakın ha karşıma çıkma zaten ben gerekeni de yapacağım. İster devlet gelsin, ister uluslararası devletler, senin işin bitmiştir. Sana yeminim olsun ki senin işin bitmiştir. Seni kimse benim elimden kurtaramaz.” (MA)