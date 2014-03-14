Melih Gökçek'ten takipçilerine 'Twitter mitingi yapalım' teklifi

Siyasiler arasında Twitter'ın en aktif kullanıcılarından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek takipçilerine, "Twitter mitingi yapalım" önerisinde bulundu. Olumlu yanıt alan Gökçek, yeni projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

'Gelin Twitter mitingi yapalım'

Gökçek takipçilerine "Sevgili twit alemi, orjinal bir teklifim var. Ankara'da bir 'twitter mitingi' yapalım mı?" diye sordu. Takipçilerinden olumlu yanıt alan Gökçek, "Twitter mitingini nerede ve ne zaman yapalım?" diye öneri alarak Ankara'da Twitter mitingi düzenlemek için kolları sıvadı.