T24 LogoT24 Logo
Politika

Melih Gökçek'ten takipçilerine 'Twitter mitingi yapalım' teklifi

Twitter'da adından sıkça söz ettiren Melih Gökçek Ankara'da Twitter mitingi yapmaya hazırlanıyor

14 Mart 2014 12:44

Siyasiler arasında Twitter'ın en aktif kullanıcılarından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek takipçilerine, "Twitter mitingi yapalım" önerisinde bulundu. Olumlu yanıt alan Gökçek, yeni projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

 

'Gelin Twitter mitingi yapalım'

 

Gökçek takipçilerine "Sevgili twit alemi, orjinal bir teklifim var. Ankara'da bir 'twitter mitingi' yapalım mı?" diye sordu. Takipçilerinden olumlu yanıt alan Gökçek, "Twitter mitingini nerede ve ne zaman yapalım?" diye öneri alarak Ankara'da Twitter mitingi düzenlemek için kolları sıvadı.

ETİKETLER

melih gökçekankaratwitter mitingisosyal medyatakipçileribir ilkseçimler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24