Melih Gökçek: Tuzluçayır'daki gösteriye katılanlar teröristti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mamak Tuzluçayır’da, cami-cemevi projesinin temelinin atıldığı tören sırasında meydana gelen olaylara ilişkin değerlendirmede bulunarak, protestolara katılan CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka’yı, “Maalesef her hayırlı olayda olduğu gibi Tuzluçayır'da teröristler işbaşında idi. Ortalığı karıştırdılar. Ve Ankara'da teröristlerin organize ettiği her olayın ayrılmaz aktörü, CHP milletvekil Aylin Nazlıaka. Ne işin var orada?” tweetleriyle eleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da değerlendirmelerde bulunan Gökçek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) geçecek yol çalışmalarını engellemek isteyenlerin eylemine katılarak Belediye ekiplerinin çalışmalarını engelleyen, dozerlerin önüne geçerek çalışmaları durduran CHP milletvekilleri Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Hüseyin Aygün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Anadolu Bulvarı-Konya Yolu bağlantısını sağlayacak yol çalışmalarını engellemek amacıyla ODTÜ’de meydana gelen olaylara destek veren ve iş makinelerinin çalışmalarını engelleyen CHP milletvekillerini, 930 bine yakın takipçisin bulunduğu twitter hesabından eleştiri yağmuruna tutan Başkan Melih Gökçek, ilgili fotoğrafları yayınlayarak, “Anarşiye önderlik yapan, yasaları yok sayan üç CHP milletvekili Aygün, Nazlıaka, Cihaner…” tweetini paylaştı.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre Başkan Gökçek, milletvekillerinin iş makinelerinin önünü keserek, taş attıklarını belirterek, “Kamu hizmetini engelleme, kamu görevlilerine mukavemet, suça teşvik ve kamu malına zarar vermekten” Büyükşehir Belediyesi’nin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

‘Suça teşvik, kamu malına zarar, görevliye mukavemet’

ODTÜ’de CHP Ankara Milletvekili Nazlıaka, CHP Tunceli Milletvekili Aygün ve CHP Denizli Milletvekili Cihaner’in, iş makinelerinin önünü kestiği, taş attığı ve engellediği fotoğrafları yayınlayarak, değerlendirmelerde bulunan Başkan Gökçek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. “Kamu hizmetini engellemek”, “Kamu görevlilerine mukavemet”, “Kamu malına zarar vermek” ve “Suça teşvik” nedeniyle Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını twitter hesabından takipçilerine duyuran Başkan Gökçek, CHP’li 3 milletvekiline ağır eleştirilerde bulundu.

Anadolu Bulvarı’nın devam ederek, Konya Yolu’na bağlantısını sağlayacak ve Başkent trafiğine büyük katkı sunacak yol bölümünü engellemeye yönelik yapılan protestolara katılan ve “Aygün’ün iş makinesine taş attığı”, “Nazlıaka ve Cihaner’in iş makinesinin önünü kestiği”, “Milletvekillerinin ayaklarıyla iş makinelerinin hareketini engellemeye çalıştığı” fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Başkan Gökçek, Twitter’da şunları yazdı:

‘Nazlıaka anarşiye yardım etti’

-“Ve Aylin Nazlıaka dün ODTÜ'deki teröristlerle beraber gezi parkı pozlarında anarşiye yardım ediyordu...”

- “işte dünkü ODTÜ olaylarında anarşiye önderlik yapan, yasaları yok sayan üç CHP mv. Aygün, Nazlıaka, Cihaner...”

- “CHP mv Hüseyin Aygün ODTÜ'de belediyenin kepçesini taşlıyor... bunun hesabını mahkemede senden soracağız...”

-“İlhan Cihaner, güya savcılık yapmış. Kamu görevini ayaklarıyla engelliyor. Hesabını savcıda vereceksin”

- “Nazlıaka… CHP mv kamu hizmetini böyle engelledi... Hesabını vereceksin Nazlıaka... Savcılıkta görüşeceğiz...”

-“sen terörist misin Hüseyin Aygün? belediyemizin kepçesini taşlıyorsun? senin acilen dokunulmazlığın kalkmalı.”

ODTÜ’lü öğrencileri eleştirdi

Sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine Türkiye gerçeklerine ilişkin bilinmeyenleri de aktaran Başkan Gökçek, hafta sonunda da Tuzluçayır ve ODTÜ’de meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ODTÜ’de başörtülü öğrencilere yönelik davranışları, “Uygulanan terörle sol kafa şunu diyor; ‘Zorla da olsa ODTÜ’de benim dediğim gibi yaşayacaksın, yoksa sana yaşama hakkı yok.’ Bu mantık doğru ise ben de ‘Türkiye’de ben iktidarım, benim istediğim gibi yaşayacaksın’ dersem, senin itiraz hakkın kalmaz... Ama bilesin ki, ne senin ne benim buna hakkım yok” sözleriyle eleştirdi.

‘Tuzluçayır teröristlerin işi’

Öğrencilere, “Fikrine güveniyorsan ikna et…Acizsen zorbalık yapma...yaptırmayız...demokrasiyi ya hazmedeceksiniz, ya hazmedeceksiniz” tweetiyle seslenen Başkan Gökçek, Tuzluçayır’da, cami-cemevi projesinin temelinin atıldığı tören sırasında meydana gelen olaylara ilişkin de değerlendirmede bulunarak, protestolara katılan Aylin Nazlıaka’yı, “Maalesef her hayırlı olayda olduğu gibi Tuzluçayır'da teröristler işbaşında idi... Ortalığı karıştırdılar... Ve Ankara'da teröristlerin organize ettiği her olayın ayrılmaz aktörü, CHP milletvekil Aylin Nazlıaka. Ne işin var orada?” tweetleri atarak, eleştirdi.