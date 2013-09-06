BDP'li Önder'in 'Gezi'deki eyleminden sonra, CHP'li Aygün'den dozere engel

Ahmet Küçük

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisinden geçmesi planlanan otoyol projesine karşı yapılan gösterilere destek vermek için, dozerin önünde durdu. Aygün'ün bu eylemi, Gezi Parkı direnişi öncesi, Taksim Gezi Parkı'nda çalışan dozerine önünde durarak yıkıma tepki gösteren BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i akıllara getirdi.

Ankara'da ODTÜ arazisinde başlatılan otoyol projesine tepkiler devam ediyor.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, otoyol projesine tepki gösteren üniversite öğrencilerine destek vermek için ODTÜ'ye geldi.

Sabah saatlerinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonla 14 kişi gözaltına alınırken, eylemler öğleden sonra da devam etti.

VagusTV'nin paylaştığı fotoğrafta, CHP'li Aygün'ün yıkım için bekleyen dozerin önünde durarak, çalışmaları engellediği görüldü.



BDP'li Önder de Gezi Parkı'nda kepçenin önünde durmuştu



BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Taksim Meydanı Düzenleme Projesi kapsamından Gezi Parkı'ndaki ağaçların sökülmesine karşı çıkarak, çalışma yapan kepçenin önünde durmuştu.