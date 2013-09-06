ODTÜ eylem alanına dozerle polis müdahalesi: 14 gözaltı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ-100. Yıl-Çiğdem bölgesindeki otoyol projesine karşı başlayan eylem alanına polis müdahale etti.

İlk olarak 06.30 sularında eylemin yapıldığı alana gelen bir akrep, bir TOMA ve iki gözaltı aracı yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra bölgeyi terk etti.

Polisler, 07.00'da eylem alanına geldi. TOMA’lar, akrepler, gözaltı araçları ve çevik kuvvet polislerinin yanlarında getirdikleri yıkım ekipleri daha önce tellerle çevrilmiş alanda yıkım çalışmalarına başladı.

Saat 07.30 polis, alanda bulunan 6'sı öğrenci 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Balgat 10 Nisan Karakolu’na götürüldü.

Fotoğraflar: Ötekilerin Postası