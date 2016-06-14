Melih Gökçek'ten haremlik-selamlık vagon anketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara metrosunda kadınlara özel vagon yapılması için Twitter'da anket düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı Twitter'da "Japonya metro da bayanları tacizden korumak için ayrı vagon uygulaması yapıyor. Ne dersiniz... Ankara metrosunda da bayanlara ayrı vagon uygulamasını deneyelim mi?" şeklinde yazarak bir anket düzenledi.



