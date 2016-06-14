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Politika

Melih Gökçek'ten haremlik-selamlık vagon anketi

Gökçek'in yaptığı ankete birçok twitter kullanıcısı tepki gösterdi

14 Haziran 2016 02:22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara metrosunda kadınlara özel vagon yapılması için Twitter'da anket düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı Twitter'da "Japonya metro da bayanları tacizden korumak için ayrı vagon uygulaması yapıyor. Ne dersiniz... Ankara metrosunda da bayanlara ayrı vagon uygulamasını deneyelim mi?" şeklinde yazarak bir anket düzenledi.
 
 

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