Melih Gökçek'e #direnzeka ödülü

Her yıl homofobi ve transfobiye dikkat çekmek için verilen Hormonlu Domates Ödülleri dün akşam Garajİstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. AKP Milletvekili Türkan Dağoğlu 'Yaşam Boyu Hormonlu Domates' ödülünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan 'Allaha Havale Ediyorum', Necati Şaşmaz 'Diren Türkçe', Melih Gökçek ise 'Diren Zeka' ve 'Ay Ne Diyeceğimi Bilemiyorum' ödülüne layık görüldü.

Homofobi ve transfobiye dikkat çekmek için verilen Hormonlu Domates Ödül Töreni’nin dokuzuncusu dün akşam Garajİstanbul'da sahiplerini buldu. Törende homofobik ve transfobik kişi ve kurumların yanı sıra isyanfobiklere de ödül verildi. Her yıl halk oylamasıyla seçilen Hormonlu Domates Ödülleri'nin yazar, siyasetçi, kurum, dizi, beynelmilel gibi kategorilerine bu yıl yeni bölümler eklendi.



'Yaşam Boyu Hormonlu Domates' ödülü AKP Milletvekili Türkan Dağoğlu'na



Her yıl İstanbul LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates Ödülleri’nin sahipleri yine internet üzerinden yapılan oylama sonucunda belirlendi. Adını, Erman Toroğlu’nun ‘Hormonlu domates yemeyin homoseksüel olursunuz’ açıklamasından alan ödüllerin dokuzuncusunda Nihal Bengisu ‘Direnişe Direnenler’, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘Allah'a Havale Ediyorum’, Melih Gökçek ‘Ay Ne Diyeceğimi Bilemiyorum’ ve ‘#direnzeka’ kategorilerinde ödül aldı.

Ödüllerin en büyüğü olan Ömür Boyu Hormonlu Domates Ödülü'ne ise AKP Milletvekili Türkan Dağoğlu TBMM'de yaptığı "Eşcinsellik hastalıktır, toplumsal yozlaşmadır, ahlaksızlıktır" konuşması nedeniyle layık görüldü. Gazeteci-Yazar Engin Ardıç ‘yazar’, AKP ‘kurum’, Pis Yedili ‘dizi’, Rusya ‘beynelminel’, Bekir Bozdağ ‘siyasetçi’ kategorilerinde Hormonlu Domates Ödülü alırken Penguen Ödülleri'ne şu kurum ve isimler layık görüldü: ‘En Yandaş TV’ Habertürk, ‘En Yandaş Gazete’ Yeni Şafak, ‘Direnişe Direnenler’ Nihal Bengisu Karaca.

'Alışın, gitmiyoruz'



Gecede İstanbul’da 10 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen, en kitlesel yürüyüşlerden biri olan Onur Yürüyüşü'ne destek çağrısı da yapıldı. Türkiye ’de 20 yılı geride bırakan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans hareketin bileşenleri, 30 Haziran Pazar günü, saat 17.00'de, "Alışın, gitmiyoruz" demek için İstiklal Caddesi'nde toplanacak.