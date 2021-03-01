Melih Gökçek: Teoman Sancar’ın istifası onurlu değil, nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek partisinden sürpriz bir şekilde istifa eden CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar için merak uyandıran bir paylaşım yaptı. İstifayı “sizi kutluyorum” yazarak etiketleyen Gökçek; daha sonra bu yazısını silerek, “Sancar’ın istifası onurlu bir istifa değil. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz” yazdı.

"CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine geçecek" denilen 17 milletvekili arasında ismi geçen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar 'ın sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıklaması partide büyük şaşkınlık yarattı. Partiye yeni katılan üyelere rozet takan Sancar'ın bir gün sonra istifa etmesi " Acaba istifanın arkasında başka nedenler mi var" sorusunu akla getirirken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifayla ilgili ilginç bir iddia da bulundu.

Sancar'ın kutladığı mesajı duyduklarından sonra sildiğini açıklayan Gökçek, "Kutlama mesajımı sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş" yazdı.

İddiaların çok vahim olduğunu belirten Melih Gökçek, "Yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" ifadeleri kullandı.

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