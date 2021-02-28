CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancar, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

İnce iddiasını yalanlamıştı

Yeni Asır gazetesinde şubat ayında 17 vekilin Muharrem İnce’nin partisine geçeceği iddiasını taşıyan bir haber yapılmıştı. Bu haberde ismi geçen 17 vekil, ortak bir açıklama ile bilginin doğru olmadığını ifade etmişti. Sancar da bu isimlerden birisiydi.

İstifa dilekçesinde farklı siyasi parti iddiasını çürüttü

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. Sancar, istifa dilekçesinde “Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim” dedi.

Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” dedi ve partiden istifasını duyurdu.

Sancar'ın öğleden sonra CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu arayarak "özel sebepler" gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdiği ve başka bir partiye de geçmeyi düşünmediğini söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanlığı’na gönderdiği istifa dilekçesinde Sancar, “Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim” diye belirtti.

"Deli saçması"

Sancar’ın sosyal medya hesabında ise 26 Şubat günü Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde partiye yeni katılan üyelere rozet taktığı görüldü. Sancar sosyal medya hesabından rozet törenini “Partimize üye olarak CHP ailemize katılan Ahmet Tutaş’a ve değerli kardeşlerimize rozetini takdim etmekten memnuniyet duyduk. Biz biriz ve beraberiz. Saygılarımla” diye paylaştı.

Sancar 10 Şubat tarihindeki paylaşımında ise 17 milletvekilinin CHP’den istifa ederek, Muharrem İnce’nin partisine geçeceği haberini “Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması” diye eleştirmişti.