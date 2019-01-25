Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Yapacağım açıklamaların ardından 3-5 puan kaybedecek!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP ve İyi Parti’nin uzlaşmasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Mansur Yavaş için "Yapacağım açıklamaların ardından 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim" dedi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olacak olan Melih Gökçek, Mansur Yavaş’ın Ankaralı değil Makedonya göçmeni olduğu dahil pek çok iddiaya dair açıklamalarda bulunacağını söyledi. Bunun üzerine programın bugünkü canlı yayınına bir mesaj gönderen Mansur Yavaş, ''Melih Gökçek konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek Gece Görüşü programına gönderdiği mesajda şunları söyledi:

''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, daha konuşmadan niye paniklemiş Bıraksın konuşalım. O işin farkında. Yarın Mansur, 3 ila 5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.''