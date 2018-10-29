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Politika

Melih Gökçek: Sayın Bahçeli'nin sözleri bana şeref vermiştir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir, sözleri bana şeref vermiştir" dedi

29 Ekim 2018 20:18

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, \"Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir, sözleri bana şeref vermiştir\" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin katıldığı bir açılışta Melih Gökçek\'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, \"Sayın Gökçek\'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla \'Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum\' diyorsa MHP\'ye şeref kazandırır\" dedi.
Bahçeli\'nin bu açıklaması üzerine Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklaması dolayısıyla Bahçeli\'ye teşekkür eden Gökçek, şu ifadelere yer verdi:
\"Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum.\"

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