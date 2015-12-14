Melih Gökçek: Öbür tarafta 'Ya Rabbi, CHP'ye yaptıklarımın yüzü hürmetine beni affet' diyeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ölüp de Rabbimin karşısında hesap verdiğimde 'Ya Rabbi ben günahkar kulunum, sayısız hatam var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptıklarımın yüzü hürmetine beni affet' diyeceğim" açıklaması yaptı.

Manisa'daki Gülen cemaatine yönelik operasyonlarda başörtülü kadınların kelepçelenmesiyle ilgiliyse "Ben o kelepçelenme olayının arkasında yüzde 100 paralel yapının olduğuna inanıyorum. Paralel yapı bunu yaptı ve mazlumu oynamaya kalktı" iddiasını yineledi.

Yeni Yüzyıl yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Melih Gökçek'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Herkes sizinle kavga etmeye korkuyor, karşınızdakini iyi derecede rezil rüsva etmenin suyunu çıkarmanıza örnek Aylin Nazlıaka mı?

Yok değil, o garnitür benim için.

İnsanlarla neden uğraşıyorsunuz?

Biliyorsun Esra, ben Cumhuriyet Halk Partisi uzmanıyım. O yüzden uğraşmak değil de ilgiliyim diyelim. Onlar da alıştı zaten.

Aylin Nazlıaka özür diledi mi?

Yok dilemedi. Zaten benden değil, Ankara halkından özür dilemesi lazımdı. Bir de üzerine benim sayemde milletvekili oldu. Yani gündeme geldi, konuşuldu ve milletvekili oldu.

Hiç "Allah'tan muhalefet partisinde değilim yoksa AK Parti'yi iktidardan düşürürdüm" dediğiniz oldu mu?

Allah korusun. Ölüp de Rabbimin karşısında hesap verdiğimde "Yarabbi ben günahkar kulunum, sayısız hatam var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptıklarımın yüzü hürmetine beni affet' diyeceğim.

Manisa'da cemaat operasyonlarında başörtülü ev hanımlarının kelepçelenmesi ne peki?

Ben o kelepçelenme olayının arkasında yüzde 100 paralel yapının olduğuna inanıyorum. Paralel yapı bunu yaptı ve mazlumu oynamaya kalktı. Orada sadece Cihan HaberAjansı'nın olması da hayli enteresan.

Ahmet Hakan, Doğan Medya’dan kovulursa ona belediyede hangi işi verirsiniz?

Onu basın bürosuna alırız. Ahmet genellikle patronunun istediği istikamette yazı yazdığı için, ben bazı kişiler hakkında yazması için rica ederim. O da hemen yazar.

Doğan Medyası dökülüyor mu?

Aydın Doğan bu girişimleri seçimden önce yapsaydı daha isabetli olurdu.

Diyelim ki artık başkan değilsiniz, bu durumda AK Parti’nin ilk olarak hangi özelliğini eleştirirsiniz?

Başkan olmamam AK Parti’yi eleştirmemi gerektirmez ki. Ben yerimden memnunum. Ankara’da 5 kere belediye başkanı oldum.

Gülen medyasına ait kurumlara ceza vermek dururken kapatmak ya da kayyum atamak intikamcı bir yaklaşım mıdır sizce?

Bunları yüzde 100 hak ettiklerine inanıyorum. 17/25 Aralık darbe girişiminden beri Gülen olayı içerisinde bulunan o kadar çok kişiden itiraf dinledim ki, yaptıkları yanlışların cezasını çekiyorlar ve hak ediyorlar.

Madem yürüyen istihbarat gibisiniz neden paralel yapılanma içinde olduklarını anlayamadınız?

Esra, düşmez kalkmaz bir Allah. Müslüman bir delikten bir kere geçer bir daha geçmez. Biz de bir kere geçtik, öğrendik. Ben onların da benim gibi Müslüman olduklarını düşündüm. Gözlerimizi kapatmış ve gerçeği görememişiz. Düşünsene Recep Tayyip Erdoğan aldatılmış, Melih Gökçek nasıl aldatılmasın.

Gamze İlgezdi ve rezidanslarının üzerine gittiniz, tepki gösterdiniz, peki 700 bin liralık saatin o kolda oluşuna tepki göstermeyişinizin sebebi ne?

AK Partili bakanın kolundaki saati sorgulayacak makam ben değilim.

Hiç “Allah’tan muhalefet partisinde değilim yoksa AK Parti’yi iktidardan düşürürdüm” dediğiniz oldu mu?

Allah korusun. Ölüp de rabbimin karşısında hesap verdiğimde “Yarabbi ben günahkâr kulunum, sayısız hatam var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’ne yaptıklarımın yüzü hürmetine beni affet” diyeceğim.

"Dündar ve Gül cezasını çekmeli"

Can Dündar ve Erdem Gül gazeteci mi casus mu?

Onların yaptığı casusluk değil. Ama ülkeye karşı hainlik yaptılar. Türkiye’yi dünyaya jurnallediler. Onların cezaevinde olması ve cezasını çekmesi lazım.

"Arınç’a dava açacaktım"

Bülent Arınç’ın sizin için söyledikleri, Twitter’da herkesin yazdığı sizin de dava açtığınız olaylardan farklı değildi. Arınç’a da dava açtınız mı?

Bülent Arınç’a dava açacaktım. Ama Başbakanımız ‘Melih bu işi kapat’ dedi. Bizde emir demiri keser. Parti menfaatleri gereği biz o davayı unuttuk.

Bu tartışmanın AK Parti’ye zararlı oldu mu?

AK Parti’nin oylarında kesinlikle bir oyluk bile değişiklik yapmamıştır. Bir anket yapılmış, bu olayın AK Parti’nin oylarını düşürdüğü iddiasında olan yüzde 2’lik bir kısım var ve tamamı muhalefet, özellikle CHP’li. Böyle bir ankete itibar etmek siyasi cahilliktir.

Aranızdaki sorun devam ediyor mu?

O günden beri görüşmedik.

Bülent Arınç’ın partiyle arası nasıl?

Ben o konuda yorum yapmam. Başbakan’a sözüm var.