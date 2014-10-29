Melih Gökçek, Gazi için 'hızlı CHP'li dedi, şoförü işe iade etti

Ankara'da belediye otobüsü şoförünün Şırnak gazisi Yılmaz Yiğit'e hakaret ettiği iddiası üzerine otobüs şoförünü açığa alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptırdığı tahkikatın ardından şoförü haklı buldu ve görevine iade etti.



Gökçek yaşananları, "Ankara Belediyesi'ni karalama amaçlı bilinçli bir organizasyon" olarak nitelendirdi.

'Gazi şoförü darp etti'

Olayla ilgili sesli bant bulunduğunu, bunu sonuna kadar izlediğini de anlatan Gökçek, şoförün "Gazi tarafından darp edildiğine ilişkin bir de rapor aldığını" söyledi.

Şoförün aldığı darp raporunu da Twitter'dan paylaşan Gökçek, olayı şöyle anlattı; "Şoför, çoğuyla otobüse binen gazinin çocuğuna binerken yardım ediyor. Gazi yaptığı basın toplantısında otobüse binerken Gazi olduğumu söyledim diyor. Görüntülerde böyle birşey yok. Yani Gazi insanları aldatıyor. Şoför, Gazinin bir elinin protez olduğunu bilmiyor ve Gazi otobüsten inerken kartını soruyor. Gazi cebimden al deyince şoför Gazi'nin elinin protez olduğunu farkediyor ve buyrun inin diyor. Gazi bundan sonra illa cebinden kartın alınmasını istiyor ve bağırmaya başlıyor. Gazi, şoföre 'şerefsiz' diyerek hakaret ediyor. Bu kez Şoför 'sensin şerefsiz' diyerek cevap veriyor. Bu arada Gazi protez koluyla şoförün yüzüne vuruyor. Şoförün vurması filan kesinlikle yok. Gazi aşağıya iniyor ve cama proteziyle vurmaya başlıyor. Gazi dışardan yeniden küfredince, şofför kesinlikle tasvip etmediğim şu ifadeyi kullanıyor- "Allah görmüş de elini almış işte ya..."Bu ifadenin kesinlikle kullanılmaması gerekirdi. Elbette Gazi'nin yaptığı açıkça olay çıkması için yaptığı bir tahrik ama, şoför sabretmeliydi."

CHP'liler organize etti

Gazi'nin ertesi gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde, diğer gazilerle birlikte yaptığı protesto eyleminin de "CHP'liler tarafından organize edildiği" söyleyen Gökçek, buna kanıt olarak da, eylemde Gazi'nin yanında yer alan bir kişiyi gösterdi.



Gökçek, "Belediye önüne gelen kalabalığın sözcülüğünü yapan kişi (CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu'nun listesinden Koray Gürbüz. Gürbüz, CHP Yenimahalle Meclis üyeliğine de aday olmuş biri" ifadesini kullandı.

'Gazi'nin nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'

Gazi Yılmaz'ın nikah şahitliğini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını söyleyen, Yiğit'in düğününden de bir kare fotoğraf paylaşan Gökçek, Gazi'nin basın açıklamasında söylediklerinin "10'undan en az 7'sinin gerçek dışı' olduğunu söyledi. Gökçek ifadeleri de kullandı;

"Gelelim Gazi'nin konuşmasına. Konuştuğu ve iddia ettiği 10 konudan en az 7'si gerçek dışı. çünkü olayın baştan sona sesli bandı var. İnşallahyarın mukayeseli bandı yayınlayacağım. Gazi'nin olayı nasıl provoke ettiğini göreceksiniz. Gazi de çok hızlı bir CHP'li."