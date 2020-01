Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Belgelerle göstermezsem başkanlığı bırakırım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu'nun nasıl attığını hem de böyle belgelerle göstermezsem ben bu belediye başkanlığını bırakırım. Bu adamın her şeyi palavra" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP Ankara Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan veMHP 'den Ekmeleddin İhsanoğlu'nun milletvekili adayı gösterilmesini eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ak Parti'mizin kaderi, hangi seçim olursa olsun yedi düvel her zaman bize karşı birleşir. Şimdi üst akıl talimat verdi. Üst aklın oyuncuları hemen devreye girdi. Bir tarafta paraleller, bir tarafta CHP , bir tarafta MHP, öbür tarafta HDP seferber oldular. Tek gayeleri Ak Parti'yi iktidardan indirmek. Tek gayeleri cumhurbaşkanımıza sıkıntı meydana getirmek. Bunun için üst akıl kendisine göre yeni başbakanını bile hazırladı. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu götürdü. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapıştırdı. Dediler ki seçimden sonra biz böyle koalisyon kuracağız. Havanızı alacaksınız. 12 seneden beri aldığınız gibi" diye konuştu.

'Belediye başkanlığını bırakırım'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'nun seçim vaatlerini eleştiren Gökçek, "Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. İki dönemdir kendisi seçimlere giriyor, başbakan adayı olarak. Bu seçimde de aynı şekilde ortaya çıktı ama bir başka Kılıçdaroğlu var. Evelden ağzından laiklik düşmezdi. Şimdi lafı değiştirdi. Ekonomiden bahsetmeye başladı. Üst akıl Amerika'dan bunlara danışman gönderdi. Dediler ki zamanında bir Genç parti vardı. Attı, attı millete. Yüzde 7 oy aldı. Sen de bol bol at. Atabildiğin kadar at. Bir mi inandırırsın, iki mi, üç mü? Bu cuma gecesi Beyaz Tv'ye çıkıyorum. Kılıçdaroğlu'nun nasıl attığını hem de böyle belgelerle göstermezsem ben bu belediye başkanlığını bırakırım. Bu adamın her şeyi palavra" ifadelerini kullandı.

'MHP'yi CHP VE HDP ile koalisyona hazırlıyorlar'

Muhalefet partilerine koalisyon eleştirisinde bulunan Gökçek, "HDP'ye gelince bir yığın katili savunan bir siyasal parti, kuzu postuna büründü. Her tarafta barış, barış, barış diyor. Onların da gerçek yüzlerini ortaya koyacağız. MHP'ye gelince bütün varlığını, her şeyini HDP ve PKK düşmanlığına bağlayan bu siyasal partiyi şimdi kalkıp getirip CHP ve HDP ile koalisyona hazırlıyorlar. MHP sözlerinde samimiyse daha şimdiden şunu açıklamalı. Demeli ki arkadaş boşu boşuna HDP ile bizi kimse bir araya getiremez, çaba sarf etmesin; desin inanalım. Ama göreceksiniz demeyecek. Sandığa onlar da gömülecek. Ak Parti'miz bu seçimlerden Anayasa'yı değiştirecek çoğunlukla çıkacak ve bir sefer daha yedi düvel rezil olacak" dedi.