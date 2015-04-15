Melih Gökçek, kendisini 'yolsuzlukla' suçlayan Bülent Arınç'ı ayakta alkışladı

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP’nin seçim bildirgesini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Arena'da düzenlenen toplantıya girişinde, kapıda bekleyenlere otobüs üzerinden kısa bir konuşma yapan Davutoğlu’nun yanında yer aldı. Ancak benzer durumlarda Başbakan’ın yanında yer alan Melih Gökçek bu kez otobüsün üstünde yer almaması dikkat çekti.

Davutoğlu, salonda yaptığı konuşmasında AKP’nin kurucularına “ağabeylerimiz" diyerek, özel selam gönderdi. Bu sözlerin ardından Gökçek, geçtiğimiz günlerde sert ifadelerle tartıştığı ve kendisini 'yolsuzlukla' suçlayan Bülent Arınç’ın da aralarında bulunduğu milletvekillerini ayakta alkışladı.

Konuşmanın ardından Twitter hesabından toplantıyla ilgili fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Gökçek, “3 dönemi bitirmiş olduğu için bu dönem milletvekili olamayan partimizin gurur abidelerine ayakta alkış tuttuk...” ifadelerini kullandı.