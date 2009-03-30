Melih Gökçek: Hesap soracağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine iftira atanlardan kanuni ve siyasi yollardan hesap soracağını söyledi.



Gökçek, seçimleri değerlendirirken, "Arada, 7 puan fark varken, hala '2 puan farkla kazanacağım' diyenlerin olay çıkartmaktan başka hiçbir çaresi olmadığı açık. Olay da çıkarsalar, 7 puan kapanmaz" dedi.



Gökçek, AKP Ankara İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında, ‘kendisine 4. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini vermeleri nedeniyle Ankaralılara ve aday gösterilmesi nedeniyle başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Partisine’ teşekkür etti.



AKP'lilerden sandıkların başını bırakmamalarını isteyen Gökçek, şöyle konuştu ‘Şu anda seçimi kaybedenler, olay çıkarmak için yarış içinde. O kadar ki hala bir partinin genel merkezinde elektrik olduğu halde, jeneratörle aydınlanmaya çalışıyorlar. Bu da işin ne kadar ajite edildiğini çok net gösteriyor. Teşkilat mensuplarından istirham ediyorum, sakinliklerini korusunlar, ama sandıklarımıza da sahip olmaya devam etsinler. İnşallah birkaç saate kadar netice hallolacak, kesin neticeler ortaya çıkacak. Arada, 7 puan fark varken, hala '2 puan farkla kazanacağım' diyenlerin olay çıkartmaktan başka hiçbir çaresi olmadığı açık. Olay da çıkarsalar, 7 puan kapanmaz."



‘Ankara uçuşa geçecek’



Gökçek, ‘Ankara'nın gelecek dönemde uçuşa geçeceğini’, vaat ettikleri projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade ederek, "İnşallah Ankara için mükemmel bir hizmet dönemi başlayacak’ dedi.



Bir soru üzerine, seçimleri yüzde 39 civarında oyla tamamlamayı ümit ettiğini belirten Gökçek, bir başka soruyu yanıtlarken de "Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı 7 düvele karşı çarpıştı. Baronlara, CHP'ye...’ ifadesini kullandı.



Gökçek, ‘bugüne kadar birçok seçim geçirdiğini, ancak bu kadar çirkin politikanın olduğu bir dönemi daha önce görmediğini’ söyledi.



‘Altınok aleyhime çalıştı’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un aleyhine çalıştığını iddia eden Gökçek, ancak bu gayretlerin hiçbir işe yaramadığının görüldüğünü söyledi.



Gökçek, Çankaya'daki seçim sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine, ‘Çankaya halkının 'Ben kendi kendimi cezalandırmaya devam etmek istiyorum. Beceriksiz CHP'li belediye devam etsin' dediğini’ öne sürdü.







