Melih Gökçek: Hakkımda dedikodu yapan AKP'liler, 15 Temmuz'da ortalıkta yoktu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevden alınacağına yönelik iddialarla ilgili olarak “Parti içinde hakkımda dedikodu çıkaranlar Cumhurbaşkanımız o gece konuşana kadar ortalıkta yoktu” dedi.

“Her seçim öncesi benim partimin içinden bana yapmadıkları entrika kalmadı ama ben ayaktayım" diyen Gökçek, "Benimle, benim partimin içinde uğraşan onlarca siyasinin 90’ı siyasette yok. 15 Temmuz sonrası için de aynı. Bazılarının beklentileri için benim belediye başkanlığını bırakmam lazım. Onun için de bir şeylerle karalanmam lazım" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'e konuşan Melih Gökçek'in açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Adaletten ayrılıp zulmedemezsin"

"Darbe girişimi sonrası yaşanan mağduriyetler vardır ama ben bunun yüzde 3-5’i geçtiğini sanmıyorum, onlar da süreç içinde tamir ediliyor. Birilerine kızıyorsun diye adaletten ayırılıp birilerine zulmedemezsin. Cumhurbaşkanımız ‘At izi it izine karıştı’ tabirini bunun için kullandı. Kılı kırk yaracaksın, olaydan da vazgeçmeyeceksin"

10 gün sonra çıkanlar oldu

“‘Bir görelim ne olacak’ diye ortama bir baktılar sonra konuşmaya başladılar. İlk gün sahneye çıkanlar başka, 10 gün sonra çıkanlar başka"