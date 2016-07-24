Melih Gökçek: Fethullah Gülen, insanları üç harflilerle esir alıyor!

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fethullah Gülen’in kontrolünde cinlerinin olduğunu ve insanları esir aldığını savundu.

Melih Gökçek, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu programda 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Darbe girişimi gecesi belediyede olduğunu belirten Gökçek “O gece Ankara’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Aleksandr Dugin ile belediye binasında sohbet ettik. Normalde gece 1’e 2’ye kadar binada kalırdım. Onu uğurladıktan sonra saat 10 civarında ben de belediyeden ayrıldım. Yolda jetleri gördük” dedi.

Kendisinin binadan ayrılmasından 20 dakika kadar sonra başlarında 2 astsubayın bulunduğu askerlerin belediyeye geldiğini anlatan Gökçek “Sayın Cumhurbaşkanımız Marmaris’te saldırıdan 15 dakikayla kurtulmuştu. Ben de 20 dakikayla kurtulmuş oldum” dedi.

Silah taşımadığını belirten Gökçek ancak özel bir koruma ekibinin olduğunu söyledi.

"Yüzde 100 FETÖ'cüler dedim"

Putin’in danışmanıyla ‘ne konuştukları’nın sorulması üzerine ise Gökçek çarpıcı detaylar verdi. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında sınır ihlali yaptığı için düşürülen Rus uçağı sonrası yaptığı açıklamaları hatırlatan Gökçek “Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi üzerine açıklamalarda bulundum. Belli ki bu açıklamaların üzerine beni ziyaret etmek istediler” dedi.

Gökçek darbe girişiminden saatler önce Dugin’e de “Bu olayın arkasında yüzde 100 FETÖ’cü subaylar var” dediğini savundu.

“Arınç'la barışmadım…”

‘Gülen cemaatine yaptığım yardımlar konusunda pişmanım’ diyen Gökçek eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile girdiği ‘cemaat polemiği’ne ilişkin ise “Arınç’a dava açacaktım ama Başbakan rica edince vazgeçtim. Onunla barışmadım” dedi.

Fethullah Gülen’in darbe girişimi başta olmak üzere birçok olay cinlerle yaptığını savunan Gökçek “Size çok komik gelecek ama bunu enterasan bir metotla yapıyor. Üç harflilerle yapıyor. Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. İnsanları cinlerle esir alıyor. Bakın etrafımızda birçok insanın belli konularda esir alındığı aşikardır. Böyle bir kabiliyeti var. Haşhaşiler denmesinin nedeni bu. İnsanlar büyüleniyor ve esir alınıyor. Bana da getirdiler verdiler bir dönemde. Onun (Fethullah Gülen) böyle ufak altın şeyi var. Altın değil de değerli bir metali var ondan dağıtırlar. Derler ki ‘bu üzerinde olduğu takdirde sen her şeyden korunursun.’ Bir de cevşeni var. içinde de belli bir takım formüller vardır. Bunlarla insanları etkileyip esir alıyor” dedi.

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü; “Canlı olarak buna benzer olaylarla karşılaştım. Çok yakınımdaki bir ismin üç harflilerle ne hale getirildiğini, ölecek hale getirildiği biliyorum. Arkasından bunu bir takım da bozanlar vardır. Ondan sonra nasıl büyü yapıldğını esir alındığı ortaya çıktı. Nasıl bozulacağı söylendi. Bir kuyunun içniden bıçak çıktı o alınıp denize atıldı ve kadıncağız düzeldi. Bunu yaşadık.”

Melih Gökçek, Hakan Çelik’in ‘Madem öyle neden başarıya ulaşamadı” sorusuna ise “Yapıyor da nereye kadar yapıyor. Allah’ın kudretine kadar yapıyor. ” yorumunda bulundu.