CHP'den soru önergesi: Melih Gökçek camiyi neden yıktı?

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, caminin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gelir sağlamak için yıkıldığını ileri sürdü.

Gök, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde ve denetiminde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda 1971 yılında ibadete açılan 2 No'lu kapı girişindeki caminin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yıkıldığını belirterek şöyle dedi: “Bundan 45 yıl önce vatandaşların ibadetine açılan cami niçin yıkılmıştır?



Kutsal ve korunması gereken caminin yıkılması suretiyle oluşan alanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından defin ücreti olarak 25.000 TL alındığı doğru mudur?



Belediyeye gelir sağlamak için cami yıkılmasını doğru buluyor musunuz?”