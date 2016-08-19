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Kültür-Sanat

Melih Cevdet Anday özel ödülü 'Banka soymuş bir devrimcinin itirafları'na

Ömer Faruk'un 'Yarabıçak' adlı kitabı, İthaki Yayınları'ndan 2014 yılında çıkmıştı

19 Ağustos 2016 19:57

Deneme, tiyatro, roman ve şiir dallarında özgün ürünlerin yaratıcısı 'Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü' bu yıl 'Yalnız Şiir' adlı kitabıyla Şeref Bilsel'in olurken jüri özel ödülü de Ömer Faruk'un Yarabıçak adlı yapıtına gitti. 

Murat Bjeduğ, 'Yarabıçak'ı "Yorucu ve ağır bir hesaplaşma sonrasında, artık ilmeçerlerini söküp atmış, ferahlıkla kaleme alınmış açık uçlu ve dürüst bir kitap. Ömer Faruk, kendisinin kaçınacağı, icabet etmekten yer yer  ve ince ince imtina edeceği önerilerde bulunmuyor; çağrısını yaparken zaten artık o yolda epey mesafe kat etmiş olmanın getirdiği berrak bir akıl ve kendine özgü bir romantizmle sesleniyor. Sahiciliği, samimiyeti burada. Mizahı da atlamıyor" ifadeleriyle anlatmıştı.

Yarabıçak: Banka Soymuş Bir Devrimcinin İtirafları üzerine...

Banka soymuş bir devrimci ile hırsızlık yapan bir çingenenin Boğaz’da tesadüfen karşılaşmasını anlatan Yarabıçak, insanoğlunun binlerce yıl önce başlamış olan yerleşikliğe geçme tarihini “göçebe düşünce” üzerinden tartışmayı deniyor. Yarabıçak'ta sıklıkla adı geçen Abdûlgaffar el Hayati'nin “Sınır önce zihinde oluşur,” sözünü hatırlatarak, okuru “sınırların ötesine” bir yolculuğa çıkarıyor. Zihnimizi, bedenimizi ve duygularımızı kapatan duvar’lara karşı “ihlal” davetinde bulunuyor. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlikle anılan sol da bu tartışmadan üzerine düşen payı alıyor; cevap vermiyor yeni soruları çağırıyor.

1954 yılında Adana'da doğan Ömer Faruk, 1987 yılında Orhan Pamuk'un Beyaz Kale adlı romanı için yazdığı eleştiri yazısı ile Abdi İpekçi Yarışması/Öykü-Roman Eleştirisi İkincilik Ödülü'nü aldı. 1987-2008 yılları arasında Ayrıntı Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Ömer Faruk yirmi yılda beş yüzden fazla kitabın yayınlanmasına, bir milyon kitabın okurla buluşmasına katkıda bulundu. Yayıncılıktaki başarıları, 2000 yılında Dünya Kitap dergisince “Yılın Yayınevi” seçilerek, 2004 yılında ise Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ise “Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü” verilerek değerlendirildi.

Yarabıçak-Banka Soymuş Bir Devrimcinin Samimi İtirafları, Ömer Faruk, 248 sayfa, İthaki Yayınları, 2014

 

 

 

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