Melih Bulu'nun yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör adayı oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve 7. ayından görevden alınan Melih Bulu'nun yardımcılığını kabul eden ilk akademisyen olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör adaylarından biri oldu.

Bianet'te yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bulu'nun yardımcılığını üstlenen ilk akademisyen olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, dün rektörlüğe aday olduğunu açıkladı.

Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı.

Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden 1990'da mezun olan Kumbaroğlu, yüksek lisansını ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Kumbaroğlu, 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bulu'nun yardımcılığını bir ay sonra kabul eden ilk isimdi. Kumbaroğlu, Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Naci İnci ile beraber 8 Şubat'ta rektör yardımcılıklarına atandı.

Boğaziçi akademisyenleri, 24 Temmuz'da aralarında Kumbaroğlu'nun bulunduğu atanmış yöneticiler hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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