Melih Bulu, Boğaziçi eylemleriyle ilgili "Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz'' diyen İlahiyat Dekanı Kılıç'ı kınadı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve protesto edilen Melih Bulu, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın Boğaziçilileri tehdit eden sözleri nedeniyle kınadı.

Bulu Twitter paylaşımında, "Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili olarak, ““Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” paylaşımı yapmıştı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

TIKLAYIN: Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç hakkında Boğaziçi eylemlerine ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı