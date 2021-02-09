Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç hakkında Boğaziçi eylemlerine ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Boğaziçili misiniz, Boğaz dışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kılıç'tan açıklama geldi: Sözlerim başka tarafa çekildi

Öte yandan Prof.Dr. Cevdet Kılıç, Facebook hesabında bir açıklama yayımlayarak; “Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine “Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz.” Düşüncesi vurgulanmıştır. dedi.

Kılıç sözlerinin başka tarafa çekildiğini ifade ederek; "Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum." dedi.

Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"KAMUOYUNA DUYURU

Yapmış olduğum bir Facebook paylaşımım neticesinde basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzumlu gördüm.

Ülkemizin bir kaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan “Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız” ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından ard arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir.

Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde “Aklınızın ucundan bile geçirmeyin.” derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan “Darbeye zemin hazırlanıyor.” söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur.

“Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine “Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz.” Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim.

Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum Üniversite camiasını bağlamamaktadır. Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim.

Yukarıda belirttiğim açıklamalarımın haricinde söylemlerimin kasten farklı taraflara çekilmesinden rahatsızlık duymaktayım. Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyururum."

TIKLAYIN: İlahiyat Fakültesi Dekanı'ndan "Boğaziçi" tehdidi: Biz eylem falan yapmayız; gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz, bilin istedim