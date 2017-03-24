Melih Altınok'tan Akif Beki'ye: Bence Putin'i bırak, yine Trump işine gir

Sabah yazarı Melih Altınok, eski Başbakanlık Danışmanı ve Hürriyet yazarı Akif Beki'ye yönelik olarak "Bence sen Putin'i bırak, yine Trump işine gir. Çünkü bugünlerde Türkiye'nin rakipleri ve düşmanları için en yakın tehlike ABD-Türkiye yakınlaşması" dedi.

Melih Altınok'un "Tek rakibim Türk Hava Yolları" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Akif'in performansını merak ediyordum ama...

Hürriyet'i açmışken, gazetenin, Obama döneminin aksine ABD ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesine "nedense" çok içerleyen diğer yazarına da bakayım dedim.

Acaba o ABD'nin uçuş yasağında, Türkiye'yi eleştirecek ne bulmuştu?

Ne var ki yazarımız diğer hasmıyla, daha doğrusu Türkiye ile yakınlaştıktan sonra düşmanbellediği Putin'le meşguldü. Enkıromenin simetrisinden "Avrupa'ya kafa tutuyorsunuz Rusya'ya niye kızmıyorsunuz" diye çırpınıyordu.

Ancak söylemeden edemeyeceğim, olmamış Akif. Zira hiçbir okur bu tezlerle "Ulen niye hükümetimiz Putin'le kavga etmiyor durup dururken" diye isyan etmez.

Bence sen Putin'i bırak, yine Trump işine gir.

Çünkü bugünlerde Türkiye'nin rakipleri ve düşmanları için en yakın tehlike ABD-Türkiye yakınlaşması.

Okunur, onun için söylüyorum.