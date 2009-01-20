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Yaşam

Melek Yargıcı’dan çıplak protesto

Filistin'deki insanlık dramına sessiz kalmayan Melek Yargıcı, itirazını verdiği pozlarla yansıttı.

20 Ocak 2009 02:00

Filistin'deki insanlık dramına sessiz kalmayan Melek Yargıcı, itirazını verdiği pozlarla yansıttı.

Saatlerce süren makyajdan sonra vücudu ve yüzü tamamen özel bir maddeyle kaplanan, eline ve sırtına kan sürülen Yargıcı, yanındaki temsili cansız bebekle objektiflere çok çarpıcı pozlar verdi.

‘Utanç duyuyorum’

Çekim sonrası konuşan Yargıcı, "Filistinde yaşanan soykırımdan sonra bu çekimi yapmaya karar verdik, her gün orada suçsuz yetişkinler ve çocuklar bir hiç uğruna can veriyor. Ölen bebeklerin bu yanımdaki cansız bebekten ne farkları kaldı. Kendi adıma bu yaşananlardan dolayı utanç duyuyorum. Savaşalar olmasın, kimse böyle elinde olmadan hayatını kaybetmesin,herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum” dedi.

Fotoğraf Çekimi : Gürsu Koçoğlu
Makyaj: Çetin Koyuncu
Kuaför: Sezgin Mılık

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