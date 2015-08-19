T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Melek nine bürokrasi duvarını 76 yıldır aşamadı, hâlâ kimliksiz yaşıyor

"Yozgat'a gidiyorum 'Ankara'dan al' diyorlar, Ankara'ya geliyorum, 'Git Yozgat'tan al' diyorlar"

19 Ağustos 2015 23:11

Niğde'de doğduğunda ailesi tarafından nüfusa kaydettirilmeyen ve bu nedenle resmi kayıtlara göre yaşamayan 76 yaşında olduğunu tahmin eden ve tek başına yaşamını sürdürmeye çalışan Melek Karaca, yetkililerden yardım istedi. Karaca, nüfus cüzdanı olmadığı için hiçbir devlet imkanından yararlanamadığını anlattı.

Radikal'de yer alan habere göre, Yozgat'ta doğduğunu ve bugüne kadar kimlik alabilmek için başvurduğu tüm kurumlardan olumsuz yanıt aldığını kaydeden Melek Karaca, "Bizim nüfusumuz Yozgat'ta. Yozgat'a gidiyorum 'Ankara'dan al' diyorlar. Ankara'ya geliyorum, 'Git Yozgat'tan al' diyorlar. Gidiyorum Yozgat'ta da bir şey yok, Ankara'da da bir şey yok" diye konuştu.

15 yaşındayken evlendiğini ve nüfusa cüzdanı olmadığı için nikahsız yaşadığı eşini evlilikten 16 yıl sonra kaybettiğini belirten Karaca, ilk evliliğinden 3 çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra ikinci bir evlilik yaparak Niğde'ye geldiğini belirten ve ikinci eşinin de vefat ettiğini belirten Karaca, "Şimdi eşimden kalan bu evde üvey çocuklarımın yardımlarıyla yaşamını sürdürüyorum. Okur yazarlığım dahi yok. Benim cenazem olsa nereden kalkacak. Ben Türk vatandaşıyım. Almanya'dan gelenlerin oluyor da, bizim niye olmuyor. Ben hükümetten yardım istiyorum" dedi.


Nüfus cüzdanı olmadığı için 65 yaş maaşı alamadığını, devletin hiçbir sosyal yardımında faydalanamadığını ifade eden Melek Karaca, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Eskiden nüfusun olsa da olmasa da oy kullanabiliyordun. Şimdi kullanamıyorum nüfus kağıdı istiyorlar. Oy da kullanamıyorum. 65 aylığı alamıyorum çünkü nüfus cüdanı yok. Kimliğim olmadığı için hastaneye dahi gidemiyorum. Ölümcül hasta olabilirim ama doktora gidemiyorum, hastaneye gidemiyorum. Kimliğim olmadığı için doktorlar bana bakmıyor, kapıdan geri çeviriyorlar."

ETİKETLER

melek nine76 yıldırkimliksizhaberyozgatankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24