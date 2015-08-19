Melek nine bürokrasi duvarını 76 yıldır aşamadı, hâlâ kimliksiz yaşıyor

Niğde'de doğduğunda ailesi tarafından nüfusa kaydettirilmeyen ve bu nedenle resmi kayıtlara göre yaşamayan 76 yaşında olduğunu tahmin eden ve tek başına yaşamını sürdürmeye çalışan Melek Karaca, yetkililerden yardım istedi. Karaca, nüfus cüzdanı olmadığı için hiçbir devlet imkanından yararlanamadığını anlattı.

Radikal'de yer alan habere göre, Yozgat'ta doğduğunu ve bugüne kadar kimlik alabilmek için başvurduğu tüm kurumlardan olumsuz yanıt aldığını kaydeden Melek Karaca, "Bizim nüfusumuz Yozgat'ta. Yozgat'a gidiyorum 'Ankara'dan al' diyorlar. Ankara'ya geliyorum, 'Git Yozgat'tan al' diyorlar. Gidiyorum Yozgat'ta da bir şey yok, Ankara'da da bir şey yok" diye konuştu.

15 yaşındayken evlendiğini ve nüfusa cüzdanı olmadığı için nikahsız yaşadığı eşini evlilikten 16 yıl sonra kaybettiğini belirten Karaca, ilk evliliğinden 3 çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra ikinci bir evlilik yaparak Niğde'ye geldiğini belirten ve ikinci eşinin de vefat ettiğini belirten Karaca, "Şimdi eşimden kalan bu evde üvey çocuklarımın yardımlarıyla yaşamını sürdürüyorum. Okur yazarlığım dahi yok. Benim cenazem olsa nereden kalkacak. Ben Türk vatandaşıyım. Almanya'dan gelenlerin oluyor da, bizim niye olmuyor. Ben hükümetten yardım istiyorum" dedi.



Nüfus cüzdanı olmadığı için 65 yaş maaşı alamadığını, devletin hiçbir sosyal yardımında faydalanamadığını ifade eden Melek Karaca, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Eskiden nüfusun olsa da olmasa da oy kullanabiliyordun. Şimdi kullanamıyorum nüfus kağıdı istiyorlar. Oy da kullanamıyorum. 65 aylığı alamıyorum çünkü nüfus cüdanı yok. Kimliğim olmadığı için hastaneye dahi gidemiyorum. Ölümcül hasta olabilirim ama doktora gidemiyorum, hastaneye gidemiyorum. Kimliğim olmadığı için doktorlar bana bakmıyor, kapıdan geri çeviriyorlar."