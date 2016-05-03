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Kültür-Sanat

Melek Günbey Güler sergisi Çarşamba Buluşmaları ile açılıyor

Cezayir'de 4 Mayıs'ta açılacak olan sergi 18 Mayıs'a kadar gezilebilecek

03 Mayıs 2016 20:54

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde Anestezi Uzmanı Dr. Melek Günbey Güler, resim ve keçe çalışmalarının yer aldığı eserlerini İstanbul'da sergileyecek. 4 Mayıs'ta Fransız Sokağı Kültür Merkezi'nde açılacak sergi hakkında bilgi veren Dr. Güler, "Eserlerimi, Antalya dışında başka şehirlerde, uluslararası sergilerde de tanıtma çabası gösteriyorum" dedi. Güler, İstanbul'da açacağı sergide, yeni eserlerine yer vereceğini de söyledi. Dr. Güler'in sergisi 18 Mayıs Çarşamba akşamına kadar gezilebilecek. Sergi, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Cezayir Lokantası’nda gerçekleştirilecek ve katılım ücretsiz olacak. 

Çarşamba Buluşamaları kurucu Mehmet Taşdiken’in sergiye davet mesajı şöyle:

“22'inci yıla girdik. Kendine has kurumsallığıyla Türkiye’de çok önemli ve belki de alanındaki tek kültür platformu, her yıl kendini yenileyerek devam ediyor. İnsan buluşmalarında daima büyük bir güç vardır. Bu temeli kültür olan manevi güç, insanın gözü gibi kulağı gibi varlığının esası olan vicdanını harekete geçirir ve diri tutar. İnsanı insan eden de bu vicdan diriliğidir. Buluşmaların amacı budur. Bu amaç hiç unutulmamalıdır. Buluşmaların amacı ünlülerle fotoğraf çektirmek değildir. Bu yada başka amaçlarla katılımlar istemediğimi, bu ilk duyuruda açıkça belirtmeliyim. Çarşamba Buluşmaları insan kalabalıklarının değil, insan niteliklerinin buluşmasıdır. Umarım bu yıl bu amaç hiç gözden ırak tutulmaz.”

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