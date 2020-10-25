Melek Aslan cinayetinin 'azmettiricisi' Orhan Vatansever tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Melek Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dün Sakarya'da olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve şehre getirilen Orhan Vatansever'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Vatansever, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Ne olmuştu?

24 yaşındaki Melek Aslan, Diyarbakır’da erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmüştü. Mustafa Aslan tutuklanmıştı.

Daha önce de Melek Aslan’ı iki kez darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever’in, Melek Aslan’ın kardeşi Mustafa’yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği, ayrılmasına rağmen Melek Aslan'ı tehditlerine de devam ettiği ortaya çıkmıştı.