Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın son görüntüleri ve babasına bıraktığı not ortaya çıktı 

Diyarbakır'da kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen Melek Aslan’ın son görüntüleri ve babası için yazdığı not ortaya çıktı.

Aslan'ın öldürüldüğü gün kaldığı aparttan çıktığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından odasında yapılan aramada babasına yazdığı nota da ulaşıldı. Notta, "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin" yazdığı belirtildi.

Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan geldi. Sanat Sokağı'na gelen Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Mustafa Aslan, polis tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden Melek'in cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mustafa Aslan tutuklandı.

Apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Melek Aslan’ın saat 11.21'de elindeki kitaplarla yurttan ayrılarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Sanat Sokağı'na, kendisini öldüren kardeşiyle buluşmaya gittiği anlar yer aldı.

Melek Aslan'ın kaldığı apartın yetkilisi L.B., olayın ardından odasında yapılan aramada, Aslan'ın babasına yazdığı notu bulduklarını söyledi. L.B., "Olayın ardından ablası ve eniştesi Melek'in odasını toplarken bir not buldu. Notu ablası okudu. Notta, 'Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim' yazıyordu. Ablası notu okuyunca çok ağladı. Biz de çok etkilendik. Babasıyla problemleri vardı. Melek, başına bir şey geleceğini hissetmişti, bundan dolayı bu notu yazmış. Eski sevgilisi Orhan Vatansever'in başına bir şey getireceğini düşünüyordu. Aparttan gizlene gizlene çıkıyordu. Babasıyla yaşadığı problem, bildiğim kadarıyla Orhan; Melek'in babasını arayıp kötü şeyler söylemiş. Babası da 'Melek artık beni ilgilendirmiyor' demişti. Bayramda Adıyaman'a gitmek istemişti ama babası onu kabul etmediği için Melek çok ağlamıştı. Babasından bir yarasının olduğu belliydi" dedi.

Ne olmuştu?

24 yaşındaki Melek Aslan, Diyarbakır’da erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülmüştü. Mustafa Aslan tutuklanmıştı.

Daha önce de Melek Aslan’ı iki kez darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever’in, Melek Aslan’ın kardeşi Mustafa’yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği, ayrılmasına rağmen Melek Aslan'ı tehditlerine de devam ettiği ortaya çıkmıştı.