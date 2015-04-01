Melda Onur'un kendisi için başlatılan kampanya yorumu: Sokakta kazanmışım, onur duydum

CHP'nin önseçiminde alt sıralara düşen ve Meclis'e girebilmesi için imza kampanyası başlatılan İstanbul Milletvekili Melda Onur, “Sokakta kazanmışım, seçmenin takdirinden çok onur duydum” dedi. Onur, kontenjan adayı gösterilmesi çağrılarıyla ilgili ise “Biz iktidar olacağız ve ben 13. sıradan milletvekili olacağım. Kontenjan gerekmez” ifadelerini kullandı.

'Milletvekili sevmek diye

bir şey varsa onu kazandım'

Cumhuriyet'ten Türey Köse'nin haberine göre, Melda Onur, destek kampanyalarıyla ilgili “Onur duyuyorum. Demek ki ben sokakta kazanmışım. Mecliste dört yıl boyunca bazı ilklere imza attım. Meclis’te sansürü deldim, bu bir ilkti. Meclis’ten yayın yaptım. Herhalde bu kampanyalar da ilktir. Bir milletvekili için imza kampanyası başlatılması ve sosyal medyada yürütülen kampanyalar beni çok mutlu etti. ‘Milletvekili sevmek’ diye bir şey varsa onu da kazandım. Milletvekili sokakta çok sevilen insan olamıyor her zaman. Çok mutluyum” diyor.

'Bizim bölgede çok ciddi iktidar savaşları vardı'

Onur, “Önseçimde istenilen başarıyı elde edememesine dair ise şu yorumu yaptı; “İstanbul 2. bölge çok zor bir bölgedir. Analizini sayın büyüklerimiz yaparlar. Nasıl yaşadıysam öyle siyaset yaptım, nasıl siyaset yapıyorsam öyle yaşadım. Bizim bölgede çok ciddi iktidar savaşları vardı. Milletvekili olmak tek hedefim değil” yanıtını verdi.

Doğa ve hayvan hakları savunucularının change.org’da ‘Melda Onur hak savunusunun Onur’udur' başlığıyla başlattığı imza kampanyasında, CHP'ye çağrıda bulunan seçmenler Onur’un 1, 3, 5 ve 7. sıralardaki kontenjan adaylarından biri olarak belirlenmesi istemişti.

Twitter’da da '#MeldaOnurMeclisteOlmalı' başlığıyla açılan etikette Onur’un Meclis dışı kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.