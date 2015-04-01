T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melda Onur'un kendisi için başlatılan kampanya yorumu: Sokakta kazanmışım, onur duydum

Twitter’da da '#MeldaOnurMeclisteOlmalı' başlığıyla açılan etikette Onur’un Meclis dışı kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edilmişti

01 Nisan 2015 19:47

CHP'nin önseçiminde alt sıralara düşen ve Meclis'e girebilmesi için imza kampanyası başlatılan İstanbul Milletvekili Melda Onur, “Sokakta kazanmışım, seçmenin takdirinden çok onur duydum” dedi. Onur, kontenjan adayı gösterilmesi çağrılarıyla ilgili ise “Biz iktidar olacağız ve ben 13. sıradan milletvekili olacağım. Kontenjan gerekmez” ifadelerini kullandı.

 

 

'Milletvekili sevmek diye
bir şey varsa onu kazandım'

 

 

Cumhuriyet'ten Türey Köse'nin haberine göre, Melda Onur, destek kampanyalarıyla ilgili “Onur duyuyorum. Demek ki ben sokakta kazanmışım. Mecliste dört yıl boyunca bazı ilklere imza attım. Meclis’te sansürü deldim, bu bir ilkti. Meclis’ten yayın yaptım. Herhalde bu kampanyalar da ilktir. Bir milletvekili için imza kampanyası başlatılması ve sosyal medyada yürütülen kampanyalar beni çok mutlu etti. ‘Milletvekili sevmek’ diye bir şey varsa onu da kazandım. Milletvekili sokakta çok sevilen insan olamıyor her zaman. Çok mutluyum” diyor.

 

 

'Bizim bölgede çok ciddi iktidar savaşları vardı'

 

 

Onur, “Önseçimde istenilen başarıyı elde edememesine dair ise şu yorumu yaptı; “İstanbul 2. bölge çok zor bir bölgedir. Analizini sayın büyüklerimiz yaparlar. Nasıl yaşadıysam öyle siyaset yaptım, nasıl siyaset yapıyorsam öyle yaşadım. Bizim bölgede çok ciddi iktidar savaşları vardı. Milletvekili olmak tek hedefim değil” yanıtını verdi.

Doğa ve hayvan hakları savunucularının change.org’da ‘Melda Onur hak savunusunun Onur’udur' başlığıyla başlattığı imza kampanyasında, CHP'ye çağrıda bulunan seçmenler Onur’un 1, 3, 5 ve 7. sıralardaki kontenjan adaylarından biri olarak belirlenmesi istemişti.

Twitter’da da '#MeldaOnurMeclisteOlmalı' başlığıyla açılan etikette Onur’un Meclis dışı kalmasının kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

ETİKETLER

melda onurkampanyatwitterchpmeclistbmmhaber

İlgili Haberler

Melda Onur, İstanbul'dan milletvekili aday adayı oldu

CHP'li Melda Onur yaptığı açıklamada 'Mağdur olanların ve hak arayanların; ülkedeki hukuksuz uygulamalara karşı geldiği için gözaltına alınanların, yargılananların yanında olacağım' dedi

CHP ön seçiminde kim ne kadar oy aldı, kimler liste dışı kaldı?

CHP ön seçiminde İstanbul ve Ankara'da büyük çekişme yaşandı. Sonuçlar Deniz Baykal, Önder Sav, Mustafa Sarıgül ve Dilek Akagün Yılmaz'ı şaşırttı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24