Melda Onur: Barış Tınay'ın bu davranışı pek doğru değil

CHP Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı Barış Tınay, 19 Ocak 2015’te Agos önünde yapılan Hrant Dink anmasına katıldıkları gerekçesiyle CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey ve Umut Oran’ın disipline verilmesi istemiyle parti merkezine dilekçe gönderdi. Buna göre Barış Tınay, ilgili kişilerin TBMM üyesi olması nedeniyle parti tüzüğünün 68/A maddesine göre Parti Meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmesini istedi.

Barış Tınay’ın parti merkezine gönderdiği dilekçede CHP parti programında Ermeni Soykırımı’nın inkar edildiğini belirtilerek CHP’li vekillerin “Yüzleşin Hrant’la, Soykırımla!” pankartının arkasında yürümesinin parti programına uymadığı iddia etti.

“Hrant'ın Arkadaşları”ndan "neye, kime ve kimlere hizmet ettiği bilinmeyen bir güruh" olarak bahseden Barış Tınay, “Hrant’ın Arkadaşları” kitleleri soykırım iddialarına ortak etmeye çalıştı’ dedi.

Melda Onur: Bunu dava boyutuna taşımamalıydı

T24’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Barış Tınay’a tepki gösterdi. Onur, “Barış Tınay’ın bu davranışını doğru bulmadım” dei.

Melda Onur: CHP Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı Barış Tınay’ın bu davranışını ben çok doğru bulmadım. Biz CHP olarak pek çok eylemde birlikte el ele omuz omuza yürüdük Hrant’ın Arkadaşları’yla. Barış Tınay acaba bu konuda ne kadar bir bilgiye sahip. Kendi özgür iradesiyle yazmış olabilir evet ama bunu dava boyutuna taşımamalıydı. Partinin birtakım dokümanlarına dayandırarak bunu suçlama gibi bir hale getirmemeliydi. Hrant Dink anmasında “Hrant’ın Arkadaşları” böyle bir slogan geliştirmiş olabilir. Bunu eleştirebilirsiniz ama işi bir adım öteye götürerek yargı boyutuna taşımak bence pek de doğru değil.

Karin Karakaşlı: İbretle takip ediyorum

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Karin Karakaşlı, Hrant Dink anmasına katıldıkları iddasıyla CHP’li milletvekillerinin disipline sevk edilmesi talebini ibretle takip ediyorum diyerek gelişmelere tepki gösterdi.

Gazeteci Karakaşlı, “CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Barış Tınay'ın Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan CHP'li milletvekillerinin disipline sevk edilmesi talebini ibretle takip ediyorum” dedi.

Karin Karakaşlı şunları söyledi: "Bazen herkes için dönüm noktaları ortaya çıkar. Barış Tınay bu talebini "Sözde Ermeni Soykırımı” iddiası ile ülkemizin haksız önyargılarla suçlanmasına karşı bugüne kadar Partimiz öncülüğünde sürdürülen kararlı duruşa sahip çıkmaya devam edecektir” şeklindeki parti programına dayandırmaktadır. Hal böyle olunca parti yönetiminin takınacağı tavır, inkârcılık noktasında ısrar edilip edilmemesi kararı anlamına geliyor. CHP'nin bu vesileyle kişisel vicdan inisiyatiflerini ve başka tür bir siyasi duruşu sergileyen milletvekilleri aracılığıyla her bir sözü irkiltici parti programı maddesini ve zihniyetini değiştirebilmesini ümit ederim. Çünkü geçmiş inkârı üzerinden 19 Ocak Hrant Dink anmasında bulunmak da, birlikte daha farklı bir gelecek inşa etmek de mümkün değil."