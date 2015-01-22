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CHP Beyoğlu'ndan Genel Merkez'e: Dink anmasına katılan 3 vekil disipline sevk edilsin!

Dilekçede 'Hrant'ın Arkadaşları'na 'neye, kime hizmet ettiği bilinmeyen güruh' deniliyor

22 Ocak 2015 14:35

CHP Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı Barış Tınay, CHP’li milletvekillerinin Hrant Dink’in anılmasına katılmasına tepki göstererek disipline gönderilmeleri için dilekçe verdi. Dilekçede, “Parti programımızda (s.131-132) soykırım iddiaları ile ilgili yer alan ifadeler şu şekildedir: ‘Sözde Ermeni Soykırımı iddiası ile ülkemizin haksız önyargılarla suçlanmasına karşı bugüne kadar Partimiz öncülüğünde sürdürülen kararlı duruşa sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

19 Ocak Pazartesi günü 8 yıl önce katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in anılmasına ve 1915’in 100. yılında “soykırımla yüzleşilmesine” yönelik yapılan yürüyüşe katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey ve Umut Oran hakkında CHP Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı Barış Tınay disipline verilmeleri istemiyle parti merkezine dilekçe gönderdi.

Tınay dilekçesinde, CHP’li vekillerin “Yüzleşin Hrant’la, Soykırımla!” pankartının arkasında yürümesinin parti programına uymadığını belirtti. Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı ayrıca, parti programında soykırımın reddedildiğini hatırlattı.

Dilekçede 'Hrant'ın Arkadaşları'ndan "neye, kime ve kimlere hizmet ettiği bilinmeyen bir güruh" olarak bahsedildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Parti programımızda (s.131-132) soykırım iddiaları ile ilgili yer alan ifadeler şu şekildedir:

“Sözde Ermeni Soykırımı iddiası ile ülkemizin haksız önyargılarla suçlanmasına karşı bugüne kadar Partimiz öncülüğünde sürdürülen kararlı duruşa sahip çıkmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önceki dönemde gerçekleştiği iddia edilen sözde Ermeni soykırımı konusunda ülkemizi suçlayıcı keyfi kararlar alınmaktadır. CHP, 1948’de BM Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilen Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi tarafından yapılan açık tanım çerçevesinde, konunun bağımsız tarihçiler tarafından, Türkiye, Ermenistan ve Rusya dâhil ilgili tüm ülke arşivlerine erişim olanakları kendilerine tanınarak, iddiaların gerçekçi ve doğru zeminde, önyargılara kapılmadan incelenmesi gerektiği görüşündedir.”

“İlgili parti programı ifadesine istinaden; parti tüzüğümüzün 70. Maddesinde “Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları” başlığında yer alan “Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak” ve “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” (md. 70A) maddelerinin ihlali söz konusudur.

“İlgili kişilerin TBMM üyesi olması nedeniyle tüzüğümüzün 68A maddesine göre Parti Meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmesi gerekmektedir.

“Sonuç ve İstem:

“Dilekçemin parti meclisi gündemine alınarak değerlendirilmesini, konunun muhatabı olan milletvekillerinin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesini ve gerekli disiplin cezasının uygulanmasını, arz ve talep ederim.

CHP Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcısı

Barış Tınay”

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