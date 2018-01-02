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Melania Trump'ı Türk modacı giydirdi

First Lady 4 bin dolarlık Erdem markasını giydi

02 Ocak 2018 13:16

ABD First Lady'si Melania Trump yılbaşı davetinden giydiği elbise Türk modacı Erdem Moralıoğlu'na ait.

Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen ABD'nin First Lady'si Melania Trump yılbaşı daveti için bu kez Türk modacıyı tercih etti. First Lady Erdem Moralıoğlu tarafından hazırlanan pembe çiçek desenli elbiseyi giydi. 

Sözcü gazetesinden Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre, Trump ailesi yeni yıla Florida’daki West Palm Beach’te girdi. Yeni yıl davetine eşi Donald Trump ve oğulları Barron ile katılan Melania Trump, eşinin sahibi olduğu Mar-a-Lago’da pembe ve çiçek desenli bir elbise tercih etti. Geçmişte ünlü tasarımcıların markalarını tercih eden Melania, ERDEM markasının 4 bin dolarlık elbisesini tercih etti. 

 

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