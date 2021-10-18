Mel Gibson, 'John Wick' dizisinde rol alacak

John Wick öncesi döneme odaklanacak “The Continental” isimli dizinin kadrosuna katılan ilk oyuncu Mel Gibson oldu.

Suikastçılar için güvenli bir liman olan “The Continental” otelinin genç sahibinin gözünden anlatılacak dizide Gibson, “Cormac” isimli bir karakteri canlandıracak. Otelin genç sahibi Winston Scott’u kimin oynayacağı belli değil. Film serisinde Scott’u Ian McShane canlandırmıştı.

Starz’da gösterilecek dizi, üç bölümden oluşacak.

Derek Kolstad’ın yazdığı ve Chad Stahelski’nin yönettiği John Wick üçlemesi, dünya genelinde yaklaşık 600 milyon ABD doları hasılat elde etti. Serinin 4. filminin çekimleri ise devam ediyor.