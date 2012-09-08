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Magazin

Mel Gibson eski eşine servetinin yarısını verecek

Mel Gibson’ın rekor bir tazminat ödeyerek ayrıldığı eski eşi Robyn Denise Moore’la boşanma dosyasına ait belgeler ortaya çıktı

08 Eylül 2012 13:18

Ünlü aktör Mel Gibson boşandığı eşine servetinin yarısına denk gelen 400 milyon dolar nafakanın yanı sıra tüm filmlerinin geliri ve emeklilik gelirlerinin yarısını verecek.

Hollywood'un Avustralyalı ünlü aktörü Mel Gibson’ın (56) rekor bir tazminat ödeyerek ayrıldığı eski eşi Robyn Denise Moore’la boşanma dosyasına ait belgeler ortaya çıktı. Dokuz ay önce sonuçlanan davaya ait ayrıntılar çarşamba günü yayınlandı. ABD’nin magazin sitesi E! Online’ın haberine göre, Gibson’ın servetinin yarısına denk gelen 400 milyon dolar (719 milyon Lira) nafaka ödediği dava, “En pahalı ünlü boşanması” olarak tarihe geçti.

Gibson'un yedi çocuğunun annesi Robyn, ayrıca ünlü amtörün evli kaldıkları 31 yılı kapsayan tüm kariyeri boyunca hak kazandığı emeklilik gelirlerinin de yarısına sahip olacak. Ünlü aktör, hayatı boyunca çektiği filmlerden doğan haklarının yarısını da bundan sonra eski eşiyle paylaşacak.

Dolayısıyla sözleşme, çiftin evlilikleri sırasında kurdukları ortak yapım şirketi “Icon” ve ABD, Kanada, Costa Rica’daki gayrimenkulleri ile ve 10 milyon Sterlin’lik bir Fiji adasını da yarı yarıya paylaşmalarını öngörüyor. Çift, Gibson’ın 2006 yılında Malibu’da alkollü araba kullanırken gözaltına alınmasının ardından ayrı yaşamaya başlamıştı. 2009 yılında Gibson’ın Rus sevgilisi Oksana Grigorieva’dan bebek beklediğinin ortaya çıkmasıyla da resmi boşanma sürecine girmişlerdi. Gibson’ın boşanma davasında servetinin yarısını kaybetmesi, eski eşiyle daha önce evlilik sözleşmemesi yapmamasından kaynaklandı.

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