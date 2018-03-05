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Eğitim

Mektebim Okulları Elazığ Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı 

ELAZIĞ, (DHA)- 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda faaliyete girecek olan Mektebim Okulları Elazığ Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı

05 Mart 2018 14:11

ELAZIĞ, (DHA)- 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda faaliyete girecek olan Mektebim Okulları Elazığ Kampüsü\'nün tanıtımı yapıldı.

Toplantıya Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Kalko, \"Bir okul açılır bir hapishane kapanır derler. Gerçekten de bu böyledir. Eğitim dünyadaki bütün sorunları çözebilecek yegane varlıktır. Yapılan istatistiklere göre dünyada başarılı olmuş, gelişmiş ülkeler üç şeye sahip olduklarını belgelemişler; iyi bir eğitim, marka ve teknoloji. Aslında eğitimden sonra gelen marka oluşturmak ve teknolojiye sahip olmak da birebir eğitimle ilintilidir. Eğitim olmadan gelişmişlik seviyesi hiçbir şekilde artmaz\" diye konuştu.

\"BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAK NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ\"

Sadece eğitimle uğraştıklarını ve tüm kesimlere eşit mesafede olduklarını ifade eden Kalko, \"Herhangi bir tarafımız yok. Vatanımızı, milletimizi seviyoruz, Mustafa Kemal Atatürk\'ün koyduğu akıl ve bilim yolundan gidiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu uğurda da yatırımlarımızı hızlandırmış vaziyetteyiz\" dedi.

\"OKULLAR MİLLİ SERVETTİR\"

Gelecek eğitim öğretim sezonunda hizmete girecek olan kampüs hakkında da konuşan Kalko okulların milli bir servet olduğunu belirterek, \"Okulumuzda sosyal alanlar çok geniş. 400 kişilik konferans salonumuz, ev sinemamız, buz pateni pistimiz, kapalı spor salonumuz, olimpik yüzme havuzumuz var. Bu özel ve sosyal donatılar, sadece Mektebim öğrencileriyle sınırlı kalmayacak. Elazığ\'daki devlet okulları da ücretsiz bir şekilde bu hizmetlerden yararlanabilecek, kapımız daima onlara açık\" ifadelerinde buldu. Kalko son olarak Elazığ Kampüsü\'nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

 

 

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