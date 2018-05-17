Mektebim Okulları, başarılı isimleri öğrencilerle buluşturdu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-MEKTEBİM Okulları Ankara’da iş ve sanat dünyasının zirvedeki isimlerini ve başarılı girişimcileri, yaklaşık 3 bin öğrenci ile bir araya getirdi.

Mektebim Okulları öğrencileri ile girişimcilik hikâyeleriyle üstün başarıya ulaşmış ve mesleğinde zirveye gelen CEO’ları, Yönetim Kurulu Başkanlarını buluşturmaya devam ediyor. Girişimcilik ve başarı hikâyeleri ile lise öğrencilerinin kariyer hedeflerine yön vermeyi amaçlayan Mektebim Okulları, Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurlarını 21’nci yüzyılın becerileriyle entegre ederek eğitim sistemine dahil etti. Mektebim Okulları, lise kademesinde uyguladığı M-LEAD modeli kapsamında bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Mektebim Zirvedekiler etkinliğini Ankara Congresium’da gerçekleştirdi. Etkinliğe, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü Dr. Anıl Çekiç, oyuncu Bülent Emrah Parlak, İnovasyon Danışmanı Doğan Taşkent ve Mektebim Okulları Batıkent, Eryaman, Yaşamkent, Mamak, İncek, Oran, Etimesgut kampüslerinden öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda davetli katıldı.

\"OKUL SEÇMEK YAŞAM SEÇMEK GİBİDİR\"

Etkinliğin açılış konuşmasını Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko yaptı. Kalko, programın girişimciliğe vermiş oldukları önemin göstergesi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Ülkemizin iki şeye çok ihtiyacı var. Bunlardan birisi eğitim, diğeri ise girişimciliktir. Mektebim Okulları Yönetim Kurulu üyeleri olarak eğitim girişimcisi olduk. Her iki sorunu kendi içerimizde, kendi imkânlarımız çerçevesinde çözmeye gayret ediyoruz. Öğrencilere birkaç tavsiyem olacak. Ülkemizde eğitim kurumlarında okumak, eskiye göre çok daha farklı anlamlar taşıdı. Okul seçmek, yaşam seçmek gibi bir şeydir. Okul seçmek, bir kültür seçmektir. Okuduğunuz okuldan aldığınız kültür, kalan tüm hayatınızı etkileyecektir. Özellikle ülkemizin yaşamış olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimiyle artık ‘çocuklarımızı hangi eğitim kurumuna gönderirsek başımıza bir iş açılır’ korkusu ve kaygısı da kalmamış durumdadır. 15 Temmuz darbe girişiminin eğitim sektörüne çok büyük etkileri oldu. Öğrencilere en büyük tavsiyem, öncelikle vatanınızı, milletinizi ve bayrağınızı daima en üst mertebede tutun. Onları son ana kadar yüreğinizde taşımaya mutlaka taviz vermeden devam edin.”

Konuşmasında, “Girişimcilik aslında ihtiyaçlara göre değişen bir kavramdır” diyen Kalko, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bütün girişimciler dünyada ihtiyaçları daha uygun şartlarla, daha iyi ortamlarda gidermek için ortaya çıkarlar. Endüstride 4.0 şeklinde bir kavram çıktı. Toplumların gelişmişlik düzeyi son 10 bin yıllık insanlık tarihini baz alacak olursak, bir yükselme olmuş yani matbaa bulunmuş. Ancak 80’li ve 90’lı yıllardan bu yana gidişatta değişimler yaşanmış ve o gidişatta internetin bulunmasıdır. Artık internetin bulunmasıyla beraber hayatımızda birçok şey ortaya çıkmaya başladı. Fütüristler şöyle diyor, ‘Bundan 20 yıl sonra dünyadaki mesleklerin yüzde 50’si artık olmayacak.’ 20 yıl sonra muhasebecilik gibi bir mesleğin olmayacağını söylüyorlar. Bu bağlamda biz eğitimcilerin geleceği şimdiden gören bir mimar olarak, bizlerin bugünden geleceği görüp, o ihtiyaçlara bugünden eğitimle cevap vermemiz gerekmektedir. Okullarımızda ‘Endüstri 4.0’ devrimine birebir uyumlu tüm eğitim içeriklerini aldık. Bizden mezun olan tüm öğrenciler artık 20 sene sonra ‘hangi meslekle uğraşacağım’ kaygısından daha uzak olacak. Kendilerini birçok alanda yetiştirmiş olacaklar.”

\"ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR\"

BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ise, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dolayısıyla biz var gücümüzle bu yükü taşıyabilmeniz için tecrübelerimizi size aktarmakla yükümlüyüz. Bu bizim size karşı namus ve vatan borcumuzdur. Tarihimizi bilmek gerekiyor. Eğer tarihinizi bilmiyorsanız, geleceğiniz olmaz. Ayak altında ezilen toplum bireyi olursunuz. Maalesef şimdi tarihini unutmuş İslam ümmetinin Filistin’de içine düştüğü durum gibi. Onun için tarihini bilmek, geleceği inşa etmek için şarttır. Kendimize güvenirsek bunu başarabiliriz. Bununla beraber matematik bilmek zorundayız. Matematiği bilemezseniz Endüstri 4.0’ ün bir parçası olamazsınız. Çünkü işin esası kodlamadır. Kodlamada matematiktir. Kuantum fiziğini, biyoteknolojiyi bilmek zorundasınız. Bütün bunlar için temel bilimler diye adlandırdığımız fizik, kimya, matematik çok önemlidir. Bunlara ilgi duyarsanız, geleceğin mesleğinin vazgeçilmez insanları olursunuz.”

Etkinlik sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

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