Meksikalı yönetmen Franco: Yaşlanma korkusu, en büyük takıntım

ANTALYA, (DHA) - BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin resmi seçkisinde yer alan ve 2017 Un Certain Regard Jüri Özel Ödüllü \'April\'s Daughter\' filminin daha önce pek çok festivalden ödül alan dünyaca ünlü Meksikalı yönetmeni Michel Franco, \"Yaşlanma korkusu, en büyük takıntım\" dedi.

Ünlü yönetmen Michel Franco, 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiği söyleşide, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Film yapmanın, kendisi için bir hayat tarzı olduğunu belirten Franco, “Yaptığım her filmde, bir önceki filmden bir reaksiyon vardır. Bu, benim için önemli bir şey. Ben sürekli \'Bir sonraki filmim ne olacak\' diye düşünürüm. Yapımcıyım ve bir muhakeme içerisindeyim. Aslında herkes, \'Serbest stildesin ve istediğini yap\' diyor; ama filmi kontrol etmek çok önemlidir. Kronolojik olmalı. Fikirleri bir araya getirmek, odaklanmak, göz ardı edilemeyecek noktalar\" diye konuştu.

\'HOLLYWOOD\'A GİTMEK İSTEMİYORUM\'

Ünlü yönetmen, kariyeriyle ilgili yaptığı planlara yönelik bir soruya “Önümüzdeki yıllarda, farklı filmler yapamayacağım; ama farklı ülkelerde, ilginç filmler çekmek istiyorum. Hollywood\'a gitmek gibi bir isteğim yok\" diye yanıt verdi.

Takıntılı olduğu konuları senaryoya döktüğünü de belirten Franco, “En büyük takıntım, yaşlanma korkusu. İkincisi ise hayatla başa çıkma yöntemleri\" dedi.



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