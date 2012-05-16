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Kültür-Sanat

Meksikalı yazar Carlos Fuentes hayatını kaybetti

Fuentes'in, Türkiye'de de iyi bilinen 'Artemio Cruz'un Ölümü' gibi onlarca dile çevrilmiş 30 romanı var

16 Mayıs 2012 12:21

 

Meksika’nın önde gelen edebiyatçılarından Carlos Fuentes, 83 yaşında hayata veda etti. Uluslararası çapta birçok ödülün sahibi ünlü yazarın ölüm haberini, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon twitter hesabından duyurdu.
 
Eserleri İspanyolca konuşulan ülkelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde çoğu kez en çok satanlar listesinde yer alan Fuentes, bir dönem Meksika’nın Fransa Büyükelçiliği görevinde de bulunmuştu. Hükümetleri sert bir üslupla eleştirmekten geri durmayan yazar, “Artemio Cruz’un Ölümü” ve “Koca Gringo” gibi eserleriyle edebiyat dünyasında bilinirliğini artırmıştı.
 
Kitapları 20’den fazla dile çevrilen Carlos Fuentes, ardında 30 kadar kitap, çok sayıda deneme ve senaryonun yanı sıra; önemli bir akademik kariyer bıraktı.

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