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Koronavirüs

Meksikalı Vali: Fakirler Koronavirüs'e karşı bağışık

26 Mart 2020 12:58

Meksika’da bir vali, fakirlerin Koronavirüs'e karşı bağışık olduğunu savundu.

Puebla eyaletinin Valisi Miguel Barbosa, Meksika’da bugüne kadar salgına yakalananlarının önemli bir bölümünün varlıklı kişiler olduğunu hatırlatarak, “Zenginseniz risk altındasınız demektir. Fakirseniz, böyle bir şey yok” dedi.

Meksika’da bugüne kadar doğrulanan 475 vakanın üçte birinin uluslararası uçuşlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu vakaların çoğunun İtalya ya da ABD’den tatilden dönen kişiler olduğu kaydediliyor. Barbosa da söz konusu açıklamasını ‘fakir kişilerin bu tarz seyahatler yapamayacağı’ fikrine dayandırıyor.

Meksika federal hükümeti, salgının yayılmasını önlemek adına hayati önemde olmayan her tür hükûmet aktivitesinin askıya alındığını duyurmuştu. Ülkede şimdiye kadar altı kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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