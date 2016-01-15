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Meksikalı şarkıcı Thalia, güzellik sırrını orgazma bağladı

Ünlü şarkıcının açıklamalarına tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Kocası bu kadar yaşlıyken bir gecede nasıl 50 kez orgazm olunabilir ki" dedi

15 Ocak 2016 12:20

Türk seyircisinin bir dönem ekranları kasıp kavuran Rossalinda ve Marimar gibi pembe dizilerden tanıdığı Meksikalı şarkıcı Thalia, ilerleyen yaşına rağmen genç ve güzel görünmesini her gece birçok kez orgazm olmasına bağladı.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre; 44 yaşındaki Latin yıldız, bir televizyon söyleşinde, yatak odasındaki başarısını seksolog Nancy Alvarez sayesinde sağladığını söyledi. "Radyo programında çalışırken, Nancy, bana tavsiyelerde bulundu ve bazı şahane ipuçları verdi" diyen Thalia, söz konusu tavsiyelere uyup uymadığı yönündeki bir soruya şöyle yanıt verdi: "Elbette, şimdi genç ve güzel görünmemin nedeni bu." 

Meksika medyasında çıkan haberlere göre; aynı anda oyuncu ve yazar olan Thalia, daha önce de bir gecede 50 kez orgazm olabildiğini söylemişti. ABD'li müzik yapımcısı Tommy Mottola (67) ile evli olan Thalia'nın bu ifşaatları hayranları arasında bir hayli patırtı kopardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kocası bu kadar yaşlıyken bir gecede nasıl 50 kez orgazm olunabilir ki" yazdı.

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