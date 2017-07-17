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Yaşam

Meksikalı politikacı kendini 'Jon Snow' yaptı

Meksikalı politikacı Jaime Rodriguez Calderon, Facebook sayfasında John Snow'un kafasının yerine kendi suratını koyduğu bir fotoğraf paylaştı

17 Temmuz 2017 23:05

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Game of Thrones'un 7. sezonunun ilk bölümü dün izleyiciyle buluştu.
Sosyal medya gündemini uzun süre işgal edeceği neredeyse kesin olan diziyle ilgili ilginç bir paylaşım da Meksikalı bir politikacıdan geldi.

"İşe yaramaz sisteme karşı durma zamanı"

Mashable'ın aktardığına göre Meksika'nın kuzey eyaleti Nuevo Leon'un valisi olan Jaime Rodriguez Calderon, resmi Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafta, dizinin sevilen karakteri Jon Snow'un kafasının yerine kendi kafasını ve Stark ambleminin modifiye edilmiş halini koydu.

El Bronco lakaplı yolsuzluk karşıtı Calderon'un, Meksika'daki bir valiliği kazanan ilk bağımsız politikacı olması vesilesiyle 2015'te ün kazandığı belirtildi.

Facebook sayfasından yaptığı paylaşımın altına, birinin bu görseli oluşturduğunu ve kendisinin de bunu ‘çok eğlenceli' bulduğunu yazdı.

Calderon şu ifadeleri kullandı:

"Dizinin yalnızca birkaç bölümünü görmüş olsam da, bana, hükümdarlık tarafından çok fazla suistimale uğradıktan sonra, kuzeyin yükseldiği ve adaletsizliği durdurmak için yürüdüğü söylendi.

Kuzeyliler olarak şimdi bizim de yükselme ve işe yaramaz sisteme karşı durma zamanımız. Kaçırmayın. Saat 20.00'de başlıyor."

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