Meksika'da 3'ü kadın 5 kişinin cesedi bulundu

Uyuşturucu kartellerinin adeta cirit attığı Meksika'da, önce işkence görüp sonra vuruldukları tahmin edilen 3'ü kadın 5 kişinin daha cesedi bulundu.

Meksikalı güvenlik görevlileri, ülkenin Pasifik kıyısında yer alan kentlerinden Acapulco'nun Infiernillo bölgesinde 5 ceset buldu. Bölgedeki uyuşturucu mafyaları arasındaki bir hesaplaşma sırasında öldürüldükleri tahmin edilen kişilerden ikisinin erkek, üçünün kadın olduğu bildirildi.



6 yılda 50 bin cinayet işlendi



Cesetlerdeki izlerden işkence gördükleri de anlaşılan kurbanların vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Aynı zamanda yüksek bir turizm potansiyeline de sahip olan Acapulco kenti, sık sık uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Kentte geçen hafta terk edilmiş araçlar içinde çok sayıda ceset bulunmuştu.

Yetkililerin açıklamalarına göre, 2011 boyunca uyuşturucuyla bağlantılı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı. 2006'da Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucuya resmi savaş açmasından sonra ölen insan sayısı ise 50 bini geçti. Hükümetin uyuşturucu kartellerine topyekûn savaş açmasının ardından suç organizasyonlarının faaliyetlerinin de arttığına dikkat çekilirken, özellikle turistik merkezlerin giderek daha fazla suç işlenen kentler haline dönüşmesi endişe yaratıyor.