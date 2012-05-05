Meksika'da uyuşturucu çeteleri 23 kişiyi öldürdü!

Meksika’da uyuşturucu çetelerinin neden olduğu şiddet tüm vahşetiyle devam ediyor. ABD sınırındaki Nuevo Laredo kentinde, dün dokuz cesedin bir köprüden aşağı asılmış bir şekilde bulunmasının ardından, donduruculara yerleştirilmiş 14 başsız ceset ortaya çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, başsız cesetler ABD ile Meksika’yı birleştiren bir köprünün yakınlarında, terk edilmiş bir arabanın yanında bulundu. Soğutucuların içindeki cesetlerin plastik torbalara yerleştirildiği ifade edildi.

Başları kesik cesetlerin bulunmasından önce, bir anayoldaki köprüde beş erkek ve dört kadın asılı bir şekilde bulundu. Cesetlerin üzerinde uyuşturucu çetelerinin bıraktığı bir mesaj yer aldığı belirtildi. Böylece, bir gün içinde uyuşturucu şiddetine kurban giden 23 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon’un 2006 yılında uyuştucu çetelerine savaş ilan etmesinden bu yana, yaşanan şiddette hayatını kaybeden insan sayısı 50 bini geçti. Meksika’nın kuzeydoğusundaki Nuevo Laredo ve Tamaulipas kentleri, yaklaşık altı yıldır devam eden şiddetin en çok yaşandığı kentler arasında yer alıyor.

Nuevo Laredo, Meksika ile ABD arasındaki en önemli geçiş noktalarından birini oluşturuyor. Kent, 1990’larda elit polis gücünde yer alan askerler tarafından lider kadrosu oluşturulan Los Zetas ile Gulf karteli arasında yaşanan çatışmaya sahne oluyor. Gulf kartelinin, milyarlarca dolarlık serveti bulunduğu bildirilen ve şu an kaçak olan Joaquin "El Chapo" Guzman’ın lideri olduğu Sinaloa ile ittifak yaptığı tahmin ediliyor.

Nuevo Laredo’da geçtiğimi ay Belediye Binası’nın yakınlarına park edilmiş bir kamyonette 14 ceset bulunmuştu.Veracruz eyaletinde ise kısa süre önce kaybolan iki foto muhabirin cesetlerinin bulunduğu açıklandı.